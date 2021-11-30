Что происходит в российской "Долине смерти"

В России существует своя "Долина смерти", которая располагается в республике Якутия. Если у национального парка в США такое название исторически оправдано, то в России это мифическая аномальная зона, которая не имеет научных подтверждений. В материале "Рамблера" — о том, почему в России появилась своя "Долина смерти" и что там происходит.

Городская легенда

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Согласно содержанию городской легенды, аномальная зона находится в долине реки Вилюй, в Мирнинском районе республики Якутия.

Городская легенда появилась после того, как воинская команда Степана Попова проходила долину реки для топографического описания. Он заметил в этой местности загадочный котел огромных размеров. Однако дальнейшие поиски так и не увенчались успехом.

Позднее в свет вышли записки уфолога и путешественника Ивана Мацкерле. В них он сообщал о том, что местные жители рассказывали ему о том, что в этой местности появляются огромные металлические "котлы" красного цвета с несколькими помещениями внутри. Их часто использовали охотники для ночлега, но после этого заболевали неизвестной болезнью и умирали. С тех пор эту местность так и назвали "Долиной смерти".

Юрий Михайловский

Экспедиции

Для того, чтобы посмотреть на загадочный котлы, в Якутию приезжал известный русский натуралист и исследователь Сибири и Дальнего Востока Ричард Маак. Однако котлы он описывал со слов местных жителей. Самому ему не удалось встретить загадочное явление.

"В Сунтаре мне рассказывали, что около вершины Вилюя есть речка, называемая Алгый тимирнить, впадающая в Вилюй. Недалеко от ее берега, в лесу, находится в земле огромный котел, сделанный из меди; из земли высовывается один только край его, так что собственная величина котла неизвестна, хотя рассказывают, что в нем находятся целые деревья…"

Другие люди, побывавшие в этой местности, рассказывали о котлах, которые они видели. По их словам, их диаметр достигает 6-9 метров, а сами они изготовлены из прочного неизвестного металла. Кроме того, рядом с ними появляется аномальная растительность — лопухи с огромными листьями и трава, которая достигает человеческого роста.

"Мы ночевали группой из шести человек в одном из котлов. Ничего плохого не ощущали, никто после серьезно не болел. Разве что у одного из моих знакомых через три месяца полностью выпали все волосы. А у меня на левой стороне головы (я на ней спал) появились три маленьких болячки размером со спичечную головку каждая. Лечил я их всю жизнь, но они до сегодняшнего дня так и не прошли", — сохранились свидетельства сотрудника госбезопасности СССР.

Слова современников

В наши дни аномальная зона стала известна не только своими металлическими котлами, которые то появляются, то исчезают. Некоторые люди рассказывают о совсем необычных явлениях, происходящих в "Долине смерти".

Один из таких случаев был описан в программе НТВ, посвященной загадочным котлам. Замминистра культуры Якутии Владислав Левочкин рассказал о случае, который произошел с кузнецом горно-обогатительного комбината Александром Павловым и его 14-летним сыном. Они участвовали в сплаве по реке Олгуйдах и ночью заметили странное явление. На берегу они увидели перевернутый котел, который раскинула на несколько километров, а над ним летали светящиеся шары. Они сделали снимки на фотоаппарат, но где они сейчас — неизвестно.

Когда это изучили ученые, они выдвинули свою версию происходящего. Дело в том, что в этих местах в большинстве холмов есть залежи руды с сильным магнитным притяжением. В этих местах при определенных погодных условиях могли образовываться шаровые молнии.