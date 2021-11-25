«Не замерзнете, вас нагреют»: туристка назвала способы обмана в Сочи

До сих пор в Сочи стоит приятная погода, поэтому туристы продолжают ездить в город. Но не всем нравится отдых в конце сезона. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Под конец сезона активизируются предприниматели, которые желают напоследок заработать на отдыхающих и иногда слишком усердствуют. В социальных сетях туристы жалуются на хитрости, к которым прибегают местные. Чаще всего всплывают четыре категории обмана.

Проверяйте объявления на сайтах

Не бронируйте жилье онлайн. Одна из самых распространенных уловок злоумышленников – фейковые объявления. Мошенник создает привлекательное по цене предложение, просит внести предоплату, а потом исчезает.

"В Сочи вы точно не замерзнете, так как вас нагреют. Чтобы не попасться на мошенников совершайте все денежные операции через специальные сервисы для бронирования жилья", - пишет девушка в Интернете.

Не берите такси на вокзале

По приезде в Сочи вы встретите множество таксистов. Но не стоит брать такси на вокзале или в аэропорту. Машину лучше заказать через специальный сервис.

"В городе работают все популярные сервисы, ими и пользуйтесь. Иначе вам предложат дешевую поездку, но потом она обойдется вам в три раза дороже".

Проверяйте счет

Обман в кафе и ресторанах тоже не редкость. Домашнее вино в маленьком кафе окажется самой дешевой позицией из ближайшего продуктового. В заведениях высокого класса туристы советуют проверять чеки.

"Иногда сотрудники кафе и ресторанов любят включать в счет туристов напитки и блюда, которые они не заказывали. Иногда в такой счет может попасть отдельно гарнир к основному блюду, хотя в меню он указан как его составляющая", - пишет туристка.

Обман на экскурсиях

Лучше заранее уточнять полную стоимость экскурсии. Помните, что все люди, предлагающие вам фото, потом попросят за это деньги.