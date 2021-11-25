«Не замерзнете, вас нагреют»: туристка назвала способы обмана в Сочи

До сих пор в Сочи стоит приятная погода, поэтому туристы продолжают ездить в город. Но не всем нравится отдых в конце сезона. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Под конец сезона активизируются предприниматели, которые желают напоследок заработать на отдыхающих и иногда слишком усердствуют. В социальных сетях туристы жалуются на хитрости, к которым прибегают местные. Чаще всего всплывают четыре категории обмана.
Не бронируйте жилье онлайн. Одна из самых распространенных уловок злоумышленников – фейковые объявления. Мошенник создает привлекательное по цене предложение, просит внести предоплату, а потом исчезает.
"В Сочи вы точно не замерзнете, так как вас нагреют. Чтобы не попасться на мошенников совершайте все денежные операции через специальные сервисы для бронирования жилья", - пишет девушка в Интернете.
По приезде в Сочи вы встретите множество таксистов. Но не стоит брать такси на вокзале или в аэропорту. Машину лучше заказать через специальный сервис.
"В городе работают все популярные сервисы, ими и пользуйтесь. Иначе вам предложат дешевую поездку, но потом она обойдется вам в три раза дороже".
Обман в кафе и ресторанах тоже не редкость. Домашнее вино в маленьком кафе окажется самой дешевой позицией из ближайшего продуктового. В заведениях высокого класса туристы советуют проверять чеки.
"Иногда сотрудники кафе и ресторанов любят включать в счет туристов напитки и блюда, которые они не заказывали. Иногда в такой счет может попасть отдельно гарнир к основному блюду, хотя в меню он указан как его составляющая", - пишет туристка.
Лучше заранее уточнять полную стоимость экскурсии. Помните, что все люди, предлагающие вам фото, потом попросят за это деньги.
"Спрашивайте цену за полную стоимость экскурсии, иначе будете платить за каждый вход: на водопады, пляж и прочее".