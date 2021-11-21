5 мест, где можно весело и дешево отметить Новый год в России

Еще несколько дней и зима окончательно вступит в свои права. Поэтому предлагаем подумать о том, где отмечать Новый год. "Рамблер" нашел пять мест, где можно бюджетно и весело отметить праздник.

Казань

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В столице Татарстана находится главный атрибут новогодних каникул — Спасская башня Кремля с часами. В городе можно насладиться сытной татарской кухней, комфортной погодой и погулять по старому городу. На улице Баумана ищите бесконечных кафе, рестораны, гирлянды и другие украшения.

На новогодние праздники в Татарстане не планируется введение дополнительных ограничений, поэтому вы спокойно можете гулять целую ночь.

Сочи

Не все любят отмечать новый год с алкоголем, поэтому можно смело бронировать домик в Сочи. Зимой это в первую очередь горнолыжные курорты: Красная Поляна, Роза Хутор и другие. Туристов на каникулах здесь очень много, но если выходить на склон утром, можно успешно покататься.

Среди других развлечений: рестораны, кафе, спа, аквапарки, торговые центры, кинотеатры — можно весело отмечать все каникулы. От Красной Поляны можно доехать до Черного моря, посетить Дендрарий или даже дачу Сталина.

Крым

Поездка на полуостров зимой обойдется дешевле летней. Экономия возможна на всем: проживание, угощения, экскурсии. Даже зимой температура воздуха редко опускается ниже нуля, но для долгих прогулок пригодится и шарф, и шапка, так как в Крыму ветрено!

На набережной Ялты ставят елку, а масштаб гуляний не уступает другим российским городам. Громкая музыка, большой фейерверк и обилие уличной еды позволит продержаться на улице всю ночь!

Калининград

Калининград хорош своей мягкой зимой и необычной архитектурой. Центром торжества здесь становится площадь Победы. А гулять хоть всю ночь, Калининград радует большим числом кафе, баров и ресторанов.

В Калининграде зайдите в музеи янтаря, мирового океана и в Кафедрального собор. А если устали, поезжайте Зеленоградск и Светлогорск, чтобы увидеть море.

Карелия

В Карелии вы можете отметить Новый с карельским Дедом Морозом по имени Паккайне. В Петрозаводске вы можете погулять по набережной Онежского озера, вдоль которой стоят необычные скульптуры. Также яркие эмоции подарит и Национальный музей Карелии.