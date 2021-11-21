5 мест, где можно весело и дешево отметить Новый год в России

Еще несколько дней и зима окончательно вступит в свои права. Поэтому предлагаем подумать о том, где отмечать Новый год. "Рамблер" нашел пять мест, где можно бюджетно и весело отметить праздник.
В столице Татарстана находится главный атрибут новогодних каникул — Спасская башня Кремля с часами. В городе можно насладиться сытной татарской кухней, комфортной погодой и погулять по старому городу. На улице Баумана ищите бесконечных кафе, рестораны, гирлянды и другие украшения.
На новогодние праздники в Татарстане не планируется введение дополнительных ограничений, поэтому вы спокойно можете гулять целую ночь.
Не все любят отмечать новый год с алкоголем, поэтому можно смело бронировать домик в Сочи. Зимой это в первую очередь горнолыжные курорты: Красная Поляна, Роза Хутор и другие. Туристов на каникулах здесь очень много, но если выходить на склон утром, можно успешно покататься.
Среди других развлечений: рестораны, кафе, спа, аквапарки, торговые центры, кинотеатры — можно весело отмечать все каникулы. От Красной Поляны можно доехать до Черного моря, посетить Дендрарий или даже дачу Сталина.
Поездка на полуостров зимой обойдется дешевле летней. Экономия возможна на всем: проживание, угощения, экскурсии. Даже зимой температура воздуха редко опускается ниже нуля, но для долгих прогулок пригодится и шарф, и шапка, так как в Крыму ветрено!
На набережной Ялты ставят елку, а масштаб гуляний не уступает другим российским городам. Громкая музыка, большой фейерверк и обилие уличной еды позволит продержаться на улице всю ночь!
Калининград хорош своей мягкой зимой и необычной архитектурой. Центром торжества здесь становится площадь Победы. А гулять хоть всю ночь, Калининград радует большим числом кафе, баров и ресторанов.
В Калининграде зайдите в музеи янтаря, мирового океана и в Кафедрального собор. А если устали, поезжайте Зеленоградск и Светлогорск, чтобы увидеть море.
В Карелии вы можете отметить Новый с карельским Дедом Морозом по имени Паккайне. В Петрозаводске вы можете погулять по набережной Онежского озера, вдоль которой стоят необычные скульптуры. Также яркие эмоции подарит и Национальный музей Карелии.
А еще в Карелии находятся прекрасные спа-центры, природные парки и красивая северная природа.