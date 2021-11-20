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Все по кодам: что происходит в Сочи

Диана Товсепова
2 часа назад

Российские регионы применяют разные ограничения, связанные с коронавирусом. В Сочи, куда слетаются толпы туристов со всей России, сложно обойтись без QR-кодов.

Все по кодам: что происходит в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что доступ в развлекательные заведения Краснодарского края возможен по QR-коду о вакцинации либо со справкой для переболевших коронавирусом.

До 18 января 2022 года посещение ТРЦ, заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов и предприятий сферы бытовых услуг будет доступен только при предъявлении этих документов.

С 1 декабря вход в административные здания всех органов власти Сочи также разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба сочинской мэрии.

И местные жители, и туристы рассказывают, что новые ограничения значительно усложнили жизнь. В торговых центрах города нет практически никого:

"Сидим охраняем торговый центр.

Администрация ТРЦ НЕ снижает аренду, НЕ предоставляет арендные каникулы и вообще НИКАК не выходит с нами на связь…

Аренда в месяц как минимум 120k, а людей нет... Малый бизнес просто душат".

Большинство принимает новые правила с опасением:

"Если кто-то думает что это не касается сферы услуг такой же дурень! У людей нет денег и уже не будет! И магазинчиков скоро не будет!";

"Не видела Моремолл (ТЦ в Сочи — прим.ред.) таким вообще ни разу! Еще немного и можно будет гостям показывать, как достопримечательность — посмотрите налево это динозавр Моремолл, он вымер при ковиде. Там был фонтан, множество интересных ресторанчиков и кафе, торговых павильонов...".

Туристы пишут, что отдых в Сочи теперь почти невозможен без QR-кодов.

"Ни в ресторан спокойно зайти, ни в торговый центр. Остается только брат шаурму и перекусить на набережной...".

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Отдых в России,Вениамин Кондратьев,
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