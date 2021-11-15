Российские усадьбы, где можно встретить призраков

Фамильное привидение всегда придавало солидности поместьям. Некоторые из них как будто и сейчас тревожат живых. Подробности — в статье «Рамблера».

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Михайловский замок

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Павел I, увлеченный рыцарской темой, все свои дворцы называл замками. На территории дворцового комплекса находился храм Михаила Архангела, поэтому и сам замок получил такое название. Архангел Михаил считался покровителем рыцарей. Павел лично спроектировал дворец и торопил строительство. Для нужд замка были разобраны несколько павильонов в Царском Селе и дворец в Пелле, из Таврического дворца привезли наборный паркет, а мрамор забрали со стройки Исаакиевского собора. Павел как будто бы предчувствовал свою скорую смерть и стремился спрятаться от нее за стенами нового замка, но именно там она его и настигла.

В ночь на 12 марта (по старому стилю) 1801 года офицеры убили императора в его спальне. Официальной причиной смерти объявили апоплексический удар. Вся семья немедленно покинула дворец, и больше Романовы туда никогда не возвращались. В 1819 году он был отдан инженерному училищу. Однако призрак Павла не покинул своего последнего дома. Учащиеся и прохожие по ночам нередко замечали светящийся силуэт. И сейчас некоторые работники и посетители Русского музея утверждают, что видели в вечернем полумраке призрак убитого императора.

Усадьба «Глинки»

Это имение когда-то принадлежало самому загадочному сподвижнику Петра Великого Якову Брюсу. Еще при жизни он пользовался репутацией чернокнижника. Среди местных крестьян, которых Брюс собственноручно лечил, долго ходили легенды о железных птицах, которые влетали в его окно и о книге заклинаний, которую Брюс будто бы замуровал в стенах Сухаревой башни, снесенной уже в тридцатые годы XX века. Также верили, что летом он мог замораживать воду в пруду, превращая его в каток. Сейчас в усадьбе располагается санаторий «Монино». Призрак колдуна как будто временами гуляет по дорожкам усадьбы, а маски на фасаде корчат рожи каждому, кто смотрит на них слишком долго.

Замок графа Шереметьева в селе Юрино