«Двойные стандарты»: на каких условиях пускают в Шерегеш

Курорту Шерегеш разрешили принимать невакцинированных туристов и туристов без QR-кодов до 20 января. Подобное решение объясняют беспокойством за туристическую сферу Кузбасса.

13 ноября в курорте Шерегеш, Кемеровская область, начался горнолыжный сезон. Ассоциация туроператоров России ранее сообщала, что в сентябре продажи турпакетов на сибирский курорт опередили даже горный кластер Сочи. Власти и владельцы бизнеса рассчитывают на более чем два миллиона туристов.

Открытие горнолыжного сезона совпало с введением пропускной системы по QR-кодам в общественных местах Кузбасса. Изначально правила в Шерегеше должны были соответствовать нормам области с 15 ноября. То есть туристы могли бы приехать на курорт 13-14 числа, заселиться без кода, но уже 15 их бы выставили на улицу.

Однако на открытии горного сезона 13 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил, что QR-коды для заселения в гостиницы до следующего года не понадобятся.

«Мы принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения — это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе — до 20 января 2022 года. Категория туристов 60+ не будет освобождена от этих условий».

Губернатор добавил, что на подобные меры идут для поддержки туристической отрасли, которая «только встает на ноги».

В социальных сетях кузбассовцы уже пошутили, что жители Горной Шории — бессмертные, и коронавирус им не грозит.

«Шерегеш — это отдельное государство. Там люди не могут заболеть ковидом, а значит и не нужны ограничения», «Двойные стандарты! Если открываете Геш, то открывайте и область».