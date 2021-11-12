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Курорт Шерегеш: что с билетами и есть ли места в гостиницах

TourDomиещё 2
2 часа назад

Второй год из-за труднодоступности зарубежных заснеженных гор на курорте Шерегеш в Кемеровской области наблюдается небывалый наплыв туристов. Корреспондент TourDom.ru выяснил, как в ноябре там обстоят дела с местами в отелях и сколько стоят билеты.

Курорт Шерегеш: что с билетами и есть ли места в гостиницах
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Удобнее и ближе всего добираться на горнолыжный курорт из Новокузнецка. Перелет Москва – Новокузнецк – Москва с 22 по 28 ноября авиакомпанией Nordwind Airlines с багажом обойдется почти 17 тыс. руб., перелет «Аэрофлотом» – 27,5 тыс., а S7 – чуть больше 28 тыс. руб. Стоит отметить, что в стоимость уже включен провоз горнолыжного оборудования: комплект лыж или сноуборд.

Можно остановиться в самом поселке Шерегеш или на горе. Цена на склоне будет выше, но не придется тратить каждый день время и деньги на дорогу. На даты с 22 по 28 ноября остановиться прямо на горе можно только в Malca Hotel за 48,8 тыс. руб. В целом свободных вариантов размещения, по данным Booking.com, не так много. Впрочем, возможно, что свободные места найдутся, если искать на сайтах самих отелей.

В поселке Шерегеш на 11 ноября, по данным агрегатора, есть 24 варианта. Среди них: гостиницы, хостелы, апартаменты. Стоимость 6 ночей в отеле на вышеупомянутые даты начинается от 20 тыс. руб. Например, 6 ночей в гостинице «Политех» на эти даты будет стоить 35,4 тыс. руб., в гостевом доме «Пурга» – 23,4 тыс., в Bella Vista Sheregesh – 37 тыс. руб., а в Hotel Otlichno – 19,6 тыс. руб.

Официальное открытие сезона состоится в Шерегеше в субботу, 13 ноября. Но снега пока выпало мало. В ближайшие дни, по прогнозу Gismeteo, ожидается снегопад.

Кроме того, 10 ноября власти Кемеровской области ввели QR-коды для посещения ряда общественных мест. Это требование коснется и Шерегеша – код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, понадобится при заселении в гостиницы, в кафе и ресторанах, а также в прокате. Как это будет реализовываться на практике – пока неизвестно.

Отдых в России,АК S7,Аэрофлот,
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