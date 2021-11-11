Что происходит в поезде Москва-Пекин

Поезд Москва-Пекин считается туристическим направлением. Он курсирует между двумя столицами, а время в пути занимает шесть дней и два часа, и это все равно быстрее, чем доехать из Москвы во Владивосток. На этом направлении курсирует скорый поезд "Восток". Чаще всего на этом маршруте можно встретить туристов, которые приехали посмотреть Россию и тех, кто боится летать на самолете.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Билеты на поезд Москва-Пекин относительно недорогие и даже в некоторых случаях оказываются дешевле, чем билеты на самолет. Если вы решитесь провести шесть дней в плацкарте, то заплатите всего шесть тысяч рублей, место в купе будет несколько дороже — купить его можно за 10 тысяч. В этом поезде есть и вагоны СВ, но цены на эти билеты не называются, а путешественники называют их вагонами класса "люкс".

Сообщается, что в поезде есть вагон-ресторан и багажный вагон. В каждом купе есть розетки и телевизоры, а также кондиционеры. Как и в обычном поезде.

Что можно увидеть

У состава много остановок, но многие путешественники считают это плюсом, потому что так могут посмотреть всю Россию. Поезд "Восток" проходит через Нижний Новгород, Красноярск и Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск и многие другие.

Самая длинная остановка ожидает путешественников на границе с Китаем, в городе Забайкальск. Во-первых, у всех пассажиров проверяют документы, а к поезду добавляют еще несколько китайских составов и меняют колеса для того, чтобы он мог передвигаться по железным дорогам Китая.

Туристы, бывавшие в поезде, уверяют, что после пересечения границы с Китаем к поезду добавляют еще один вагон-ресторан с китайской кухней. После границы состав проезжает города Маньчжурия, Ананси, Харбин, Шэньян и другие. По Китаю поезд едет 1,5 дня.

Что на самом деле есть в поезде

Туристы обращают внимание на то, что в поезде все надписи дублируются на трех языках: русском, английском и китайском. Контингент тоже в основном разношерстный. Кто-то встречал семьи путешественников из Америки, группы из Европы, но в основном пассажиры поезда — русские и китайцы. Часто этот маршрут используют для передвижения между другими городами-остановками, поэтому редко кто путешествует между двумя столицами, но такие все же есть.

"Здесь же можно наблюдать китайцев в наших вагонах за их же естественными занятиями: карты, маджонг, лапша...", "Весь путь проезжают вообще единицы! В нашем вагоне таких было трое: я и два австралийца в соседнем купе (отец и сын). В соседнем вагоне ехала девушка-китаянка из Даляни. Она ехала смотреть Москву и Петербург"

Многие отмечают, что состав, который ходит по этому маршруту, очень старый. Поэтому если вы собрались путешествовать из России в Китай, нужно заранее приготовиться к тому, что туалет там будет не био, а сам интерьер напомнит вам о путешествиях на поезде, которые были в детстве. Вместе с интерьером не менялись и предметы пользования.

"Нормально, правда вагоны не новые, туалет не био. В моем вагоне кстати, не было бумаги и принадлежностей в туалете. Постельное белье старое, застиранное до дыр"

Всех волнует вопрос того, как соблюдать гигиену в поезде на протяжении шести дней. Туристы говорят, что на вокзалах есть бесплатный душ, которым обычно пользуются проводники и машинисты. В поезде тоже есть душ, но он платный и стоит 100 рублей. Большинство выбирают мытье в поезде.

"Особенных проблем в этом нет. Сосок вверху есть, нагреватель есть, стены из нержавейки вымыть можно, стоять под душем, разумеется, следует в пластиковых тапках."