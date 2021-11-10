Что иностранцы творят на Новый год в России

Некоторые российские новогодние традиции не перестают удивлять иностранцев. Но несмотря на это, ежегодно тысячи туристов приезжают в Россию, чтобы отметить Новый год. "Рамблер" расскажет, что творят гости из-за рубежа в главный русский праздник.

На самом деле многие иностранцы предпочитают больше узнать о нашей культуре, поэтому стараются отмечать Новый год в самых настоящих русских традициях. Некоторые гости страны в новогоднюю ночь предпочитают не оставаться дома, а отправиться на главную площадь города, где после речи президента России с поздравлениями начинается празднование с танцами, песнями, бенгальскими огнями практически до утра. А многие иностранные путешественники и вовсе впервые увидели снег именно в России:

"Лепили снеговика с морковкой в носу, играли в снежки, падали в сугробы и изображали руками ангелочка — это было незабываемо, ведь я впервые увидел и потрогал снег в России",

— рассказал индиец Шериаш Баргава в беседе с РИА Новости. Молодой человек также поделился, что нашел видео, где кто-то прилип языком к металлу из-за холода, и решил повторить. Он действительно прилип и ему пришлось лить на язык горячий кофе.

Другие иностранцы, которые уже довольно долго живут в России, предпочитают отпраздновать этот день в узком кругу семьи с традиционными блюдами. Но даже они до сих пор не могут понять страсть русских к обычному картофельному салату с колбасой и майонезом "Оливье". Тем не менее даже заграницей иностранцы специально посещают русские рестораны на Новый год, чтобы отведать "деликатес".

Также для гостей страны считается довольно странной новогодней традицией писать под бой курантов желания на клочках бумаги, затем сжигать их, кидать пепел в шампанское и выпивать. Однако и это они делают беспрекословно.