Где можно своими глазами увидеть Человека-невидимку

Памятник Человеку-невидимке незаметно таится во дворе библиотеки города Екатеринбурга. Рассказываем, кто его придумал и почему у героя ступни разной длины.

Фото: @vadimchetkov7 @vadimchetkov7

Необычный памятник стоит в столице Свердловской области по адресу ул. Белинского, 15, у библиотеки имени В. Г. Белинского. Памятник — а точнее, плиту — придумали и установили всего за неделю в 1999 году.

Плита метр на метр посвящена не просто любому человеку-невидимке, а герою одноименной научно-фантастической новеллы Герберта Уэллса. Об этом свидетельствует надпись:

«Первый в мире памятник Человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса».

На бронзовой плите отпечатки двух ступней: там якобы (или нет) Человек-невидимка стоит, а его никто не видит.

Интересно, что размеры ступней отличаются: левая — 43 размера, а правая — 42-го. Нет, Человек-невидимка не страдал плоскостопием: это отпечатки ног авторов проекта, литератора Евгения Касимова и художника Александра Шабурова.

«Герой героем, но и себя тоже хотелось увековечить», — комментируют создатели.

Авторы проекта также отмечают, что это не только памятник фантастическому герою, но и напоминание о «трагедии одиночества и непонятости, памятник миру, где люди общаются по телефону и через Интернет, а на улице проходят мимо друг друга».

По иронии судьбы, памятник тяжело найти без карты. Летом он зарастает травой, зимой покрывается снегом. Вот, что пишут в отзывах в интернете:

«Забавно. Человек с фантазией. Правда, если бы не карты, найти тяжеловато. Нет никаких ориентиров».

«У нас в стране очень плохо с памятниками, поэтому данный вдвойне порадовал)».

«Искала его минут 20, все проходила мимо)))».