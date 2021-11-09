Что происходит в необитаемой "крепости" в Каспийском море

"Дагестанский форт Боярд" — так называют заброшенную крепость, расположенную в Каспийском море. Она расположен недалеко от городского пляжа города Каспийск и вокруг нее ходят различные мифы и легенды, а это место часто посещают сталкеры и любители острых ощущений.

Фото: kudanoff/CC BY-SA 4.0 kudanoff/CC BY-SA 4.0

Само здание даже красуется на гербе города, оно уже давно стала знаковым местом и достопримечательностью для экстремалов. На самом же деле в здании нет никакой мистики, а флер таинственности ему придает только его заброшенность.

@kudanoff

Цех №8

Здание, возведенное посреди моря, на самом деле является частью завода "Дагдизель", конкретно эта постройка называется восьмым цехом. Он был создан для тестирования торпед для подводных лодок.

Изначально было два варианта места для постройки этого цеха: Каспийск и Баку. В итоге выбрали первый город, посчитав, что стратегически он подходит больше, так как Баку расположен слишком близко к границе СССР. Место, как сообщают историки, выбирал лично Сталин.

Восьмой цех начал работу в 1937 году. Для его возведения в море сделали насыпную "подушку" из камней. Основание цеха строили на берегу, а уже потом буксировали в море. Продолжали его возведение уже на воде. Одновременно на станции могло находиться около 60 человек. Там находилось общежитие, кинотеатр, библиотека и столовая, многие сотрудники по несколько месяцев не появлялись на материковой части, а буквально жили в цехе, площадью в пять тысяч квадратных километров и высотой 42 метра.

@8ceh_kaspiysk

Цех был нужен для проверки торпед, которые изготавливали на "Дагдизеле". Оружие доставляли туда, а потом запускали в море, чтобы проверить его работу. Потом его доставляли из воды, сушили и возвращали обратно. Известно только об одном ЧП, когда торпеда случайно вылетела на пляж, но тогда никто не пострадал.

Работа во времена ВОВ

Во время войны работа в цехе не прекращалась круглыми сутками. Здесь начали выпускать не только торпеды, но и мины, минометы, пистолеты и другое оружие. В 1942 году производство единиц оружия в цехе возросло в два раза, а для работы мобилизовали весь город. Для некоторых станков даже сделали специальные приспособления, на которых могли стоять и работать дети.

Больше половины торпед, которые использовал Советский Союз во времена войны, были произведены именно здесь, поэтому цех №8 сыграл большую роль в тылу. Спустя год весь завод эвакуировали в Алма-Ату. Немцы не дошли до Дагестана, но историки говорят, что завод они хотели захватить. Только вот когда пытались это сделать с воздуха, там уже никого не было.

До сих пор ходят неподтвержденные слухи, что в послевоенные годы на заводе занимались секретным производством биологического оружия, но документов, подтверждающих это, никто не предоставил.

Что сейчас происходит в "Дагестанском форт Боярде"

Восьмой цех прекратил свою работу в 50-х годах прошлого века. Торпеды стали глубоководными, теперь для испытания их работы нужна была глубина от 200 до 500 метров, а у Каспийска она составляет всего лишь 13. Все полигоны перенесли в Черное море. Официально цех закрыли в 1966 году, еще десять лет его охраняли, а к середине 70-х забросили совсем, поэтому он стал пристанищем для экстремалов.

В конце 80-х цех обстреливали служившие на морском флоте, испытывали новое оружие. Из-за этого он оказался полуразрушен: в здание начала попадать вода, а из-за обстрелов произошел пожар, который уничтожил все внутри него.

@8ceh_kaspiysk

Еще во времена СССР цех хотели выкупить для того, чтобы построить внутри него развлекательный комплекс с бассейнами и казино, но сделку прервали в КГБ. Дело в том, что на границе расположена база пограничников и тогда ее видели бы все, кто приезжает в этот комплекс.