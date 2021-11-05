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Куда поехать на день рядом с Москвой: "Поленово"

Анна Шутова
32 минуты назад

Музей-заповедник "Поленово" находится в Тульской области. Усадьба художника Василия Поленова — отличное место для осенней поездки на один день. Чем там заняться — в материале "Рамблера".

Музей-заповедник "Поленово" находится в Тульской области. Расстояние от Москвы до "Поленово" — примерно 130 километров.
1/7 Музей-заповедник "Поленово" находится в Тульской области. Расстояние от Москвы до "Поленово" — примерно 130 километров.
Фото: Из личного архива
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Обычно все начинают маршрут с главного дома Поленова и его мастерской "Аббатство", расположенных в центре усадьбы.
2/7 Обычно все начинают маршрут с главного дома Поленова и его мастерской "Аббатство", расположенных в центре усадьбы.
Фото: Из личного архива
«Я в это лето соорудил себе мастерскую, но вышло почему-то аббатство. Тем не менее я несказанно доволен».
3/7 «Я в это лето соорудил себе мастерскую, но вышло почему-то аббатство. Тем не менее я несказанно доволен».
Фото: Из личного архива
Декоративная ветряная мельница, выполненная по рисункам Поленова.
4/7 Декоративная ветряная мельница, выполненная по рисункам Поленова.
Фото: Из личного архива
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Река Ока.
5/7 Река Ока.
Фото: Из личного архива
Вид на реку, который Василий Поленов изобразил на картине "Золотая осень".
6/7 Вид на реку, который Василий Поленов изобразил на картине "Золотая осень".
Фото: Из личного архива
В селе Бехово.
7/7 В селе Бехово.
Фото: Из личного архива

Расстояние от Москвы до "Поленово" — примерно 130 километров. Удобнее всего добираться на машине. Дорога займет полтора-два часа. Можно оставить автомобиль на бесплатной парковке и пройтись пешком, либо заехать через шлагбаум и припарковаться прямо у входа за 200 рублей (оплатить можно только наличными).

Везде на территории усадьбы развешены карты, но можно заранее спланировать свой маршрут и изучить местность на сайте музея-заповедника. Там же есть бесплатный аудиогид для тех, кто приехал на прогулку без экскурсовода.

Василий Поленов купил имение в 1890 году и переехал туда из Москвы со своей семьей. Все постройки художник проектировал сам. Обычно все начинают маршрут с главного дома Поленова и его мастерской "Аббатство", расположенных в центре усадьбы. Их архитектура напоминает европейскую, и создается ощущение, что находишься в старой деревне где-нибудь в Германии.

Чтобы посмотреть дома изнутри, лучше приехать к открытию кассы или купить билеты заранее на сайте. Из-за коронавируса количество посетителей ограничено. Чтобы попасть внутрь помещений, необходимо предоставить QR-код.

Гуляя по территории усадьбы, можно побродить по сосновым рощам, спуститься к берегу Оки и подняться на холм, где находится кладбище села Бехово. Оттуда открывается вид на реку, который Василий Поленов изобразил на картине "Золотая осень". А после можно дойти до церкви Святой Троицы, которую художник построил по просьбе крестьян. Рядом с ней и похоронили Поленова в 1927 году и его жену.

Отдых в России,Фото,Василий Поленов,
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