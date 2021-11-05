Куда поехать на день рядом с Москвой: "Поленово"

Музей-заповедник "Поленово" находится в Тульской области. Усадьба художника Василия Поленова — отличное место для осенней поездки на один день. Чем там заняться — в материале "Рамблера".

Расстояние от Москвы до "Поленово" — примерно 130 километров. Удобнее всего добираться на машине. Дорога займет полтора-два часа. Можно оставить автомобиль на бесплатной парковке и пройтись пешком, либо заехать через шлагбаум и припарковаться прямо у входа за 200 рублей (оплатить можно только наличными).

Везде на территории усадьбы развешены карты, но можно заранее спланировать свой маршрут и изучить местность на сайте музея-заповедника. Там же есть бесплатный аудиогид для тех, кто приехал на прогулку без экскурсовода.

Василий Поленов купил имение в 1890 году и переехал туда из Москвы со своей семьей. Все постройки художник проектировал сам. Обычно все начинают маршрут с главного дома Поленова и его мастерской "Аббатство", расположенных в центре усадьбы. Их архитектура напоминает европейскую, и создается ощущение, что находишься в старой деревне где-нибудь в Германии.

Чтобы посмотреть дома изнутри, лучше приехать к открытию кассы или купить билеты заранее на сайте. Из-за коронавируса количество посетителей ограничено. Чтобы попасть внутрь помещений, необходимо предоставить QR-код.