Пиво и пышки: 2 кафе, которые работают еще с СССР

Открыть заведение еще в Советском Союзе и не потерять все в 90-е — достаточно тяжело для предпринимателей. Продолжить работу и оставаться востребованным среди клиентов уже в современной России — тяжело вдвойне.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница" Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Рассказываем о двух местах в двух столицах: оба открылись примерно в 60-х, оба работают в 2021 и до сих пор привлекают новых клиентов.

Москва: ресторан «Жигули»

Адрес: Новый Арбат ул.,11

Средний чек: 1500 руб.

@zhiguli_restaurant

Заведение открылось в 60-х годах вместе с улицей Новый Арбат (тогда — проспект Калинина). В ресторане собирались представители творческой интеллигенции, молодежь и туристы. В бар приводили и иностранцев, чтобы похвастаться советской кухней.

Приходили в «Жигули» не только поесть, но и за местным вкусным пивом. Позднее по рецепту начнут варить одноименный лагер на заводе Московской пивоварной компании. Сегодня кафе оформлено в стиле 60-70-х, а меню отсылает к временам СССР. Оливье, заливки, пирожки и котлеты по-киевски можно заказать хоть утром, хоть ночью.

Санкт-Петербург: Пышечная на Большой Конюшенной

Адрес: Большая Конюшенная ул.,25

Средний чек: 200 руб.

Заведение из Красной книги городских памятных мест открыли в 1958 году. За 60 лет ассортимент и интерьер места почти не поменялся, но за это пышечную и любят.