Мистическое животное на гербе Иркутска: кто такой бабр

Доброжелательный бабр изображен на гербе и флаге Иркутска и Иркутской области. Рассказываем, что это за зверь и как он связан с бобрами.

Кто такой бабр

Животного бабр в природе нет однако в русской геральдике он существует. Бабр — старорусское слово, которое в 15-17 веках обозначало дикую кошку: пантеру, тигра, леопарда.

В Прибайкалье слово «бабр» попало из тюркских языков. На «сибирском» наречии и в якутском языке баабыр был просто амурским тигром.

На гербе Иркутска версии 1790 г. в поле щита изображен тигр (он же бабр) с соболем в зубах. Выглядел он как обычный тигр: оранжевый в черную полоску.

Рождение бабра

5 июля 1878 года царь Александр II в Царском Селе одновременно утверждал 46 гербов территорий Российской Империи. Среди них был и герб Иркутска.

Документ утверждения проходил несколько проверок у нескольких чиновников.

На одном из этапов неизвестный проверщик, видимо, посчитал, что в Сибири тигры не водятся. Чиновник справил «а» на «о» в приказе об утверждении герба — получилось «бобр, несущий в зубах соболя».

Приказ об утверждении принесли императору уже с ошибкой, и царь в спешке все подписал.

По бумагам на гербе был бобр, а на деле — бабр. Местные художники не могли перерисовать каждый герб, да и не хотели. Решили дело компромиссом: тигру дорисовали бобровый хвост и перепончатые лапы. Так бабр появился на свет уже официально.

Настоящее

Бобра на бабра поменяли аж через 119 лет — в 1997 году. Однако бабр уже стал местной достопримечательностью и легендой. Животное используют на вывесках и в названиях фирм, печатают на городских указателях и магнитиках. В 2012 году на одной из улиц Иркутска установили памятник бабру — как символ того, что даже из ошибки может получиться что-то интересное.