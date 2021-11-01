Много мяса, мало теста: где в России пробовать позы

Позы, они же буузы, — блюдо из пшеничной муки с мясом, которое готовят на пару. Рассказываем, где их пробовать в России.

Что за блюдо?

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Блюдо пришло в Россию из азиатской кухни: считается, что буузы — один из вариантов китайских паровых булочек баоцзы. Мясо (чаще говядину, свинину, баранину, дичь) заворачивают в тесто, добавляют по вкусу лук, зелень, перец, соль.

По форме буузы напоминают юрту: вверху «пирожка» оставляют отверстие и делают защипы. По легенде, у идеального бууза должно быть 33 защипа на тесте — столько же, сколько на одежде тибетских священнослужителей.

В кухнях других народов есть похожие блюда: грузинские хинкали, среднеазиатские манты. И то, и другое, и третье готовят на пару — поэтому тесто получается нежным и немного тянущимся. Буузы также едят руками: сначала надкусывают, потом выпивают ароматный бульон, затем съедают тесто и мясо. Никаких вилок и ножей!

Где есть

Буузы популярны в Иркутской области и Забайкальском крае. Отведать блюдо можно в местных столовых с национальной едой, а также специальных кафе-буузных. Стоимость — 40-50 рублей за штуку. Порция — от трех штук до бесконечности.

Билет на самолет Москва — Иркутск: 4999 руб.

Билет на самолет Москва — Чита: 10 026 руб.

Улан-Удэ, Бурятия, — неофициальная столица бууз России. В 2017 году в республике появился памятник буузам. Здесь проводят конкурсы на поедание и лепку блюда, а на кухне у каждой хозяйки есть специальная пароварка — «позница».

Билет на самолет Москва — Улан-Удэ: 5258 руб.

Буузы также можно попробовать в Москве и Санкт-Петербурге. Лучше искать кафе с владельцами и поварами из Бурятии, Иркутска, Читы: местные знают, как вкусней всего, да и малый бизнес можно поддержать. Кроме того, замороженные буузы можно заказать с доставкой через Instagram или «ВКонтакте».

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Позы или буузы?