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От дешевых к роскошным: сколько стоит отдохнуть в подмосковном санатории

Дарья Амосова
4 часа назад

Санатории, в отличие от пансионатов, включают в обязательную программу лечение. «Рамблер» рассчитал примерную стоимость недели отдыха, которая пойдет на пользу здоровью.

Сколько стоит отдохнуть в хорошем подмосковном санатории
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Санатории Московской области лечат и восстанавливают после большого спектра болезней: заболевания ЖКТ, ЛОР-органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологии. В последний год в перечне услуг появилась реабилитация после COVID-19.

Стоимость зависит от следующих параметров:

  • направление лечения, базовый или расширенный пакет;
  • уровень обслуживания (эконом, стандартный, высокий) ;
  • обустройство номера;
  • питание (3-х разовое, 4-х разовое, «шведский стол») ;
  • наличие бассейна, spa, массажа, бань;
  • близость к минеральным источникам, воде, лесу и прочей природе;
  • проживание с детьми и животными.

Средние цены

Цена на одного взрослого.

  • Санаторий эконом уровня: 1800 руб./ночь
  • Санаторий стандартного уровня: 2200 руб./ночь
  • Санаторий комфортного уровня: от 2700 до 7500 руб./ночь
  • Санаторий высокого уровня: от 3800 до 10 300 руб./ночь

В туре количество дней на один больше количества ночей: например, путевка продается на 8 дней и 7 ночей. Однако последний день — это сборы и организационные вопросы, а не отдых. Поэтому покупать несколько ночей отдельно выгодней, чем тур.

Например, в санатории «Новая Истра» ночь на одного человека стоит 3250 руб. Стоимость тура на 8 дней — 24250, а 7 ночей отдельно стоят 22750. То же самое в санатории «Виктория»: 2300 за ночь, 18400 за 8 дней, 16100 за 7 ночей.

Примерный бюджет

Возьмем самые распространенные опции: путевка на двоих, 8 дней и 7 ночей, лечение — ЖКТ, 3-х разовое питание, комната в 2х-местном стандарте, санаторий с крытым бассейном.

  • Санаторий стандартного уровня: 41 300 руб. (санаторий «Озеро Белое»)
  • Санаторий комфортного уровня: 30 100 руб. (санаторий «Звенигород»)
  • Санаторий высокого уровня: 144 299 руб. (санаторий «Барвиха УДП РФ»)
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