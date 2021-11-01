Сколько стоит отдохнуть в хорошем подмосковном санатории

Санатории, в отличие от пансионатов, включают в обязательную программу лечение. «Рамблер» рассчитал примерную стоимость недели отдыха, которая пойдет на пользу здоровью.

Санатории Московской области лечат и восстанавливают после большого спектра болезней: заболевания ЖКТ, ЛОР-органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологии. В последний год в перечне услуг появилась реабилитация после COVID-19.

Стоимость зависит от следующих параметров:

направление лечения, базовый или расширенный пакет;

уровень обслуживания (эконом, стандартный, высокий) ;

обустройство номера;

питание (3-х разовое, 4-х разовое, «шведский стол») ;

наличие бассейна, spa, массажа, бань;

близость к минеральным источникам, воде, лесу и прочей природе;

проживание с детьми и животными.

Средние цены

Цена на одного взрослого.

Санаторий эконом уровня: 1800 руб./ночь

Санаторий стандартного уровня: 2200 руб./ночь

Санаторий комфортного уровня: от 2700 до 7500 руб./ночь

Санаторий высокого уровня: от 3800 до 10 300 руб./ночь

В туре количество дней на один больше количества ночей: например, путевка продается на 8 дней и 7 ночей. Однако последний день — это сборы и организационные вопросы, а не отдых. Поэтому покупать несколько ночей отдельно выгодней, чем тур.

Например, в санатории «Новая Истра» ночь на одного человека стоит 3250 руб. Стоимость тура на 8 дней — 24250, а 7 ночей отдельно стоят 22750. То же самое в санатории «Виктория»: 2300 за ночь, 18400 за 8 дней, 16100 за 7 ночей.

Примерный бюджет

Возьмем самые распространенные опции: путевка на двоих, 8 дней и 7 ночей, лечение — ЖКТ, 3-х разовое питание, комната в 2х-местном стандарте, санаторий с крытым бассейном.