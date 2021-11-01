Сколько стоит отдохнуть в хорошем подмосковном санатории

Санатории, в отличие от пансионатов, включают в обязательную программу лечение. «Рамблер» рассчитал примерную стоимость недели отдыха, которая пойдет на пользу здоровью.
Санатории Московской области лечат и восстанавливают после большого спектра болезней: заболевания ЖКТ, ЛОР-органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологии. В последний год в перечне услуг появилась реабилитация после COVID-19.
Стоимость зависит от следующих параметров:
Цена на одного взрослого.
В туре количество дней на один больше количества ночей: например, путевка продается на 8 дней и 7 ночей. Однако последний день — это сборы и организационные вопросы, а не отдых. Поэтому покупать несколько ночей отдельно выгодней, чем тур.
Например, в санатории «Новая Истра» ночь на одного человека стоит 3250 руб. Стоимость тура на 8 дней — 24250, а 7 ночей отдельно стоят 22750. То же самое в санатории «Виктория»: 2300 за ночь, 18400 за 8 дней, 16100 за 7 ночей.
Возьмем самые распространенные опции: путевка на двоих, 8 дней и 7 ночей, лечение — ЖКТ, 3-х разовое питание, комната в 2х-местном стандарте, санаторий с крытым бассейном.