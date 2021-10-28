Какие ограничения в нерабочие дни ввели на российских курортах

20 октября президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Сразу после этого россияне начали скупать путевки на популярные отечественные направления, и курорты Крыма первыми ощутили повышенный спрос на поездки.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Чтобы избежать распространения COVID-19, глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о новых ограничениях. С 25 октября для посещения мест общественного питания, развлекательных заведений и массовых мероприятий требуется сертификат о вакцинации (или QR-код), ПЦР-тест сроком не более семи дней или справка о перенесенном заболевании. В Севастополе эти меры продлеваются до 30 ноября.

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В нерабочие дни все развлекательные и общественные заведения курортного города будут закрыты, рестораны и кафе смогут работать только навынос. В прежнем режиме будут работать медицинские учреждения, аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

При этом в городах Крыма появились ковидные патрули, которые выборочно проверяют посетителей культурно-развлекательных и спортивных объектов, а также заведений общепита на наличие QR-кода.

Кроме того, для заселения в отели полуострова теперь требуется как QR-код, так и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. А забронировать номер в гостинице можно только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании.

В Севастополе сейчас действуют более строгие меры для путешественников — чтобы заселиться в отель, к вышеперечисленным документам добавляется повторный ПЦР-тест, который делается по прибытии в город. До получения его результатов туристы должны самоизолироваться в номере. Разместиться в гостинице без QR-кода возможно лишь при официальном медотводе от вакцинации, который заверен врачом, и отрицательном анализе на коронавирус.

Чтобы еще больше ограничить турпоток, губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился выставить при въезде в город блокпосты, на которых будут проверять QR-коды у прибывающих туристов. Отмечалось, что контролироваться будет каждая машина — таким образом, требование предъявить код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное в течение полугода заболевание, распространится и на местных жителей.

Краснодарский край

На Кубани тоже ввели ограничения. С 30 октября по 7 ноября для посещения общественных и развлекательных заведений в городах-курортах региона нужно предъявить QR-код. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что опасается наплыва туристов, которые захотят посетить регион, воспользовавшись теплой осенней погодой. Кроме того, в эти дни отменены все массовые развлекательные и спортивные мероприятия.

Чтобы заселиться в отели Краснодарского края, понадобится QR-код и подтверждение сделанной прививки первым компонентом препарата. Посетить любое общественное заведение или массовое мероприятие разрешат только полностью вакцинированным гражданам либо тем, кто уже перенес заболевание — власти края продлили данное требование до 1 декабря.

В Сочи ограничительные меры будут действовать вплоть до зимнего курортного сезона. Путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе, либо отрицательный ПЦР-тест. То же самое касается ресторанов, кафе, других мест общественного питания и массовых, культурных и спортивных мероприятий.

Республики Кавказа и Ставропольский край

В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (за исключением девяти муниципалитетов) нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября, в Северной Осетии — с 26 октября по 7 ноября. В Чечне заведения общепита и торговли смогут принимать только посетителей с QR-кодом, ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании, в Ингушетии коды понадобятся только для посещения культурных и спортивных мероприятий, в Карачаево-Черкесии (с 1 ноября) — для заселения в гостиницы, посещения кинотеатров и ресторанов, в Кабардино-Балкарии и Дагестане — для объектов размещения, общественного питания, культуры, спорта и красоты.

Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В Северной Осетии в спортивные, развлекательные, культурные объекты и рестораны будут пускать при наличии QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Такое же правило касается и заселения в отели республики. Работа ночных развлекательных заведений приостанавливается.

В Ставропольском крае на время нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) ограничивается работа предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00, закрываются библиотеки, выставочные залы и дома культуры.

Бурятия

Власти Бурятии вслед за остальными регионами также ужесточили правила в период «антиковидных каникул».

Так, для заселения в гостиницы туристы обязаны предъявить либо сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа, либо справку о перенесенном коронавирусе (со дня выздоровления должно пройти меньше полугода), либо отрицательный результат ПЦР-исследования или экспресс-тестирования, полученный не ранее чем за 72 часа.

Кроме того, QR-коды или заключения о медицинском отводе потребуются тем, кто захочет посетить ресторан или кафе, сходить в бассейн, СПА или салон красоты. Эти же документы понадобятся для посещения музеев и театров. От новых правил освобождаются путешественники до 18 лет и те, кто приехал в регион по работе.

Калининградская область

В Калининградской области нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак сообщил, что в этот период заселять в гостиницы, отели, гостевые дома и хостелы будут только по QR-коду или свежему ПЦР-тесту.

Работа торговых центров, непродовольственных магазинов и ресторанов будет приостановлена. Заведения общественного питания будут работать навынос. Развлекательные мероприятия отменяются, а проведение экскурсий возможно только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста.

Республика Адыгея

В Адыгее уже с 25 октября посещать рестораны и кафе можно только по QR-коду, отрицательному ПЦР-тесту или со справкой о перенесенном заболевании (сроком до полугода). Это же правило распространяется на спортивные объекты. Аналогичные документы понадобятся при заселении в отели и гостиницы. Период с 28 октября по 7 ноября считается нерабочим, а работа развлекательных заведений приостанавливается до 10 ноября.

Алтайский край

Систему QR-кодов ввел с 30 октября и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Наличие сертификата вакцинации понадобится для посещения торговых центров, а с 15 ноября — для кафе, культурных и спортивных объектов, развлекательных учреждений, при заселении в гостиницы, санатории, пансионаты, дома и базы отдыха.

Камчатский край и Сахалинская область

Камчатский край вводит дополнительные ограничения в период «антиковидных каникул» — в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября QR-код понадобится при заселении в отели и для посещения заведений общепита, музеев, фитнес-залов, библиотек, театров, а также для выставочных мероприятий и собраний свыше 40 человек. В Сахалинской области невакцинированным россиянам уже с 11 октября запрещен доступ в культурно-развлекательные объекты.

Карелия