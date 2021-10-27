Где в России продают самую легендарную шаурму

Нижний Новгород претендует на звание неофициальной столицы шаурмы в России. Именно там продается «та самая шаурма на Средном».
Согласно городским легендам, лучшая шаурма продается в торговых рядах «Средной Дворик» в Нижнем Новгороде по адресу ул. Костина, 13.
Неизвестно, откуда пошла байка о лучшей в России шаурме. Возможно, ее запустили сами закусочные в качестве рекламной компании.
Возможно, шаурма действительно так хороша. На Youtube загружены десятки видео, где блогеры в качестве эксперимента пробуют «ту самую шаурму» и выносят вердикт — чаще всего положительный.
Точка с шаурмой привлекла внимание медиа. В 2018 году кафе «Та самая шаурма на Средном» посетила с инспекцией передача «Ревизорро». Ведущая Ольга Романовская похвалила место за чистоту, но поругала за отсутствие маркировок. Тем не менее, кафе получило почетную наклейку.
Популярный комик Сергей Орлов в интервью Юрию Дудю назвал кафе «Та самая шаурма на Средном» лучшей точкой продажи шаурмы в стране.
«Это самая знаменитая шаурма в Нижнем Новгороде и, возможно, самая знаменитая шаурма в России. Когда туда приходишь, тебя предупреждают, чтобы ты заказывал мини, потому что даже среднюю ты не съешь. А большая — это уже для экстремалов», — прокомментировал комик.
В отзывах в интернете нижегородскую шаурму также хвалят. В основном из-за качества продуктов, доступной цены — и, конечно, гигантского размера.
valentinadmitrievna: «Все мои знакомые, которые были в нижнем рекомендовали это место со словами что это лучшая шаурма в России. И они были правы)) Хоть я не любитель такой еды, но упускать шанс попробовать ЛУЧШУЮ шаурму не хотелось. В итоге она оказалась очень большая и вкусная. Спасибо владельцам этого места. Советую всем попробовать)) можно смело брать мини шаурму, потому что обычная была такая большая, что я объелась и не смогла доесть до конца».
kasper176: «Это просто неожиданно! Ну что может удивить в обычной шаурме, да ещё и на рынке... казалось бы... но! Первое что удивляет, количество народу, ее берут! И берут много! Качество отличное, вкус соответствует! Не куриная. Хорошо, плотно слеплена, не разваливается. Удобный перекус при прогулке по центру Нижнего».
X8451OEannak: «В-первые попробовала эту шаурму, хотя конечно наслышана о ней давно. Это, пожалуй, самая вкусная шаурма, которую я ела. Мясо сочное, ароматной, овощи не перепаренные, лаваш тонкий и поджаристый... И конечно размер... Она реально огромная, не для ПП )))) Размер VIP даже не всем мужчинам поддастся )))».
У легендарной шаурмы есть несколько проблем — к счастью, они не касаются вкуса. Во-первых, «ту самую» шаурму трудно найти. На «Средном Дворике» находятся несколько кафе с похожим названием: есть «Та самая Шаурма», есть «Шаурма на Средном», есть «У мангала» и еще несколько подобных точек.
Во-вторых, за последний год отзывы на шаурму резко ухудшились. Вот что говорят отзывы в интернете.
G1514EG_: «Это уже не та самая шаурма на среднем, взяли 1 свинину и 1 с курицей не доели выкинули, половина Сухая с другой стороны жижа, и вкуса тоже не было, одним словом ужас!!!!!!!!!!», 8 июля 2021 г.
Adeline1894: «Было ошибкой прийти сюда, хотя отзывы ок. Персонал хабалисьый орет на покупателей! Качество ухудшилось! Набрали персонал который кроме того что орать больше ничего не умеет и хотят что бы еще приходили», 13 июня 2021 г.
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