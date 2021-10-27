Где в России продают самую легендарную шаурму

valentinadmitrievna: «Все мои знакомые, которые были в нижнем рекомендовали это место со словами что это лучшая шаурма в России. И они были правы)) Хоть я не любитель такой еды, но упускать шанс попробовать ЛУЧШУЮ шаурму не хотелось. В итоге она оказалась очень большая и вкусная. Спасибо владельцам этого места. Советую всем попробовать)) можно смело брать мини шаурму, потому что обычная была такая большая, что я объелась и не смогла доесть до конца».