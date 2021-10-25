В каких регионах нужен QR-код, чтобы сходить в ресторан

Регионы вводят ограничительные меры, чтобы избежать распространения коронавируса. Часть регионов ввела для посещения предприятий общественного питания QR-коды. Специальные штрихкоды подтверждают наличие антител, перенесенную болезнь или, чаще всего, факт вакцинации и ревакцинации.

Ассоциация Туроператоров России перечислила регионы, куда не пустят поесть без QR-кода. "Рамблер" дополнил список областями, которые на 25 октября также ввели ограничительные меры. Список дополняется.

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Кому доступен QR-код

тем, кто сделал прививку вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ;

тем, кто переболел COVID-19 в течение полугода, об этом есть соответствующая отметка в электронной больничной карте;

тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, действует 72 часа.

Регионы, где требуют QR-коды в кафе, ресторанах, фуд-кортах

Амурская область

С 18 октября в Благовещенске запустили систему QR-кодов для посещения общепита.

Белгородская область

Код требуют в фуд-кортах и ресторанах быстрого питания.

Воронежская область

Код необходим для посещения общепита, а также спортклубов, кинотеатров, бассейнов, гостиниц, санаториев.

Кабардино-Балкарская Республика

Код необходим для посещения заведений общественного питания, культуры и спортивных объектов с 15 октября.

Республика Карелия

С 15 октября QR обязательны для посещения общественных мест, в том числе ресторанов.

Костромская область

Необходим либо сертификат о вакцинации, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию или наличие антител.

Ленинградская область

С 1 декабря QR-код будет нужен для посещения общепита и объектов розничной торговли.

Республика Марий Эл

С 22 октября QR-коды обязательны для посещения ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания.

Республика Мордовия

Необходим либо QR-код, либо сертификат о перенесенной болезни.

Москва и Московская область

До 28 октября код требуют для посещения ресторанов и кафе. Далее они приостанавливают работу до 8 ноября, а с 8 ноября работают без кодов.

Смоленская область

С 25 октября требуют QR-код в кафе и ресторанах с количеством посадочных мест 50 и более.

Республика Татарстан

Непривитые жители без QR-кодов не могут посещать общественные места.

Чеченская республика