В каких регионах нужен QR-код, чтобы сходить в ресторан

Регионы вводят ограничительные меры, чтобы избежать распространения коронавируса. Часть регионов ввела для посещения предприятий общественного питания QR-коды. Специальные штрихкоды подтверждают наличие антител, перенесенную болезнь или, чаще всего, факт вакцинации и ревакцинации.
Ассоциация Туроператоров России перечислила регионы, куда не пустят поесть без QR-кода. "Рамблер" дополнил список областями, которые на 25 октября также ввели ограничительные меры. Список дополняется.
Амурская область
С 18 октября в Благовещенске запустили систему QR-кодов для посещения общепита.
Белгородская область
Код требуют в фуд-кортах и ресторанах быстрого питания.
Воронежская область
Код необходим для посещения общепита, а также спортклубов, кинотеатров, бассейнов, гостиниц, санаториев.
Кабардино-Балкарская Республика
Код необходим для посещения заведений общественного питания, культуры и спортивных объектов с 15 октября.
Республика Карелия
С 15 октября QR обязательны для посещения общественных мест, в том числе ресторанов.
Костромская область
Необходим либо сертификат о вакцинации, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию или наличие антител.
Ленинградская область
С 1 декабря QR-код будет нужен для посещения общепита и объектов розничной торговли.
Республика Марий Эл
С 22 октября QR-коды обязательны для посещения ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания.
Республика Мордовия
Необходим либо QR-код, либо сертификат о перенесенной болезни.
Москва и Московская область
До 28 октября код требуют для посещения ресторанов и кафе. Далее они приостанавливают работу до 8 ноября, а с 8 ноября работают без кодов.
Смоленская область
С 25 октября требуют QR-код в кафе и ресторанах с количеством посадочных мест 50 и более.
Республика Татарстан
Непривитые жители без QR-кодов не могут посещать общественные места.
Чеченская республика
С 11 октября необходим QR-код для посещения предприятий общественного питания.