Вырастут ли цены на путевки в начале ноября

Совсем недавно правительство объявило о длинных выходных на ноябрьских праздниках, и, конечно же, многие захотели использовать это время для отпуска. Как вырастут цены на путевки в этот период и расценивают ли россияне нерабочие дни как время для путешествий — на эти и другие вопросы ответила "Рамблеру" тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествия Trinity Mom’s Travel и автор блога @chernavskaya.turizm, Людмила Чернавская.

Хотя ограничительные меры и позиционируется властями как необходимый по эпидемиологическим параметрам, многие воспринимают их как дополнительные выходные, которые стоит использовать для поездки на отдых. И сразу же после объявления многие бросились искать билеты и путевки. Некоторые воспользовались слухами, появившимися за пару дней до официального объявления, и забронировали отдых раньше остальных.

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Рост цены на авиабилеты, отели и путевки сразу после объявления о выходных составил от 10 до 30 процентов. Самые популярные направления — русский Юг (Краснодарский край, Крым), крупные города с большим количеством достопримечательностей (Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород), а также Турция, где в начале ноября в целом еще даже можно купаться, а во многих отелях есть бассейны с подогревом.

Туристы, которые забронировали отели в Сочи заранее, но отложили покупку билетов, сейчас не могут понять, как туда попасть, потому что билетов практически не осталось, и цены на них очень непривлекательные.

Такая же ситуация с междугородними поездами по России — билеты разлетаются на глазах, люди отправляются к родственникам или на каникулы.

Несколько ярких примеров повышения цен: стоимость путевки в Сочи из Екатеринбурга на три ночи поднялась с 32 тысяч до 57 тысяч рублей. 9 ночей на Кубе стоили 120 тысяч рублей, а стали стоить 218 тысяч. Десятидневный отдых в Доминикане подорожал с 206 до 250 тысяч рублей, а неделя в Египте вместо 100 тысяч теперь стоит 141 тысячу.

Пакетных туров в этом году вообще не было много, потому что ограничено количество стран, куда можно ехать, очень сокращена полетная программа (регулярных рейсов мало и они дорогие, а чартеров практически нет), многие отели не работают или могут размещать только небольшое количество туристов в соответствии с санитарными требованиями. Поэтому горящих путевок сейчас не существует как класса, а возможность прямо сейчас куда-то улететь ограничена требованиями к ПЦР-тестам, а также наличием билетов.

За городским туризмом можно попробовать уехать в страны-соседи — Армению, Грузию (лететь придется через Армению или Турцию), Азербайджан, Узбекистан, Казахстан.

Не так востребована сейчас Греция, туда улететь проще: там уже закончился пляжный сезон, а как городское направление многие ее не рассматривают, хотя осенние Афины идеальны для знакомства с античными руинами. Такая же ситуация и на Кипре и на Балканах: в Албании, Черногории, Хорватии уже холодно купаться, но идеально гулять, как и в Сербии.

Если хочется провести ноябрьские праздники в тепле, имеет смысл посмотреть билеты или путевки в ОАЭ, в Иорданию. Ждет россиян Египет, туда есть чартеры, соответственно, билетов и путевок больше. Открыты страны Латинской Америки — Мексика, Доминикана, Венесуэла, но лететь туда на неделю нет смысла, придется брать дополнительные дни отпуска.