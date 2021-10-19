5 недооцененных пляжей, где хорошо даже осенью

Осенью в море не покупаешься, но прогуляться по песку, подышать соленым воздухом и попить чай с бутербродами на берегу все еще разрешено. Мы собрали пять пляжей России, где в холодное время года не хуже, чем в теплое.

Пляж в Янтарном, Калининградская область

В 2016 году пляж получил престижный «Голубой флаг» за чистую воду, мелкий песок и богатую инфраструктуру. Здесь все, что нужно для отдыха: чистое Балтийское море, бежевый песок, кафе и беседки, дорожки для прохожих.

Как добраться: из Калининграда на автобусе № 120.

«Золотой пляж», Феодосия

«Золотой пляж» примыкает к одноименной базе отдыха. Место получило название благодаря песку золотисто-янтарного цвета. Здесь и взрослые, и дети найдут отдых по вкусу: кафе и рестораны с одной стороны, игровые площадки — с другой.

Как добраться: на автобусе № 4, 106 по маршруту Феодосия — Береговое.

Коса Беляус, Крым

«Крымские Мальдивы» славятся лазурно-голубой водой и белоснежным песком. Коса простирается на 10 км, и большую часть этого пространства занимает дикий пляж без туалетов, кабинок и лежаков.

Как добраться: на машине из Симферополя, 130 км. Координаты — 45°21’24"n 32°55’23«e.

«Стеклянная» бухта, Владивосток

Бухта получила название из-за обломков стекла, которые прибивало к берегу с близлежащей свалки. Десять лет назад бухта считалась «продолжением» мусорного полигона, затем туда перестали свозить отходы. Сейчас это одно из любимейших мест для жителей Владивостока: туристы регулярно приезжают, чтобы сфотографировать стеклянную «гальку» и сине-зеленый «песок».

Как добраться: на автобусе № 26 и маршрутке № 72т, остановка «Бухта Десантная».

Пляж «Ласковый», Ленинградская область

Поселок Солнечное под Санкт-Петербургом развивает туристическо-оздоровительное направление — в том числе расчищает и оборудует для приезжих пляж. На берегу Финского залива можно посидеть в беседках и шезлонгах, сфотографироваться со скульптурами и подышать свежим воздухом соснового леса.