«Он перевернул мою жизнь»: россияне об отдыхе на Кавказе

Пандемия коронавируса наложила ограничения не только на повседневную жизнь россиян — многие страны закрыли свои границы, и туристам, привыкшим кататься в трех- и четырехзвездочные отели с all inclusive, пришлось искать новые направления для отпусков. И они обратили внимание на российский Кавказ — Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и другие республики. То, что они увидели в горном крае, разрушило многие стереотипы о кавказцах. О разнице культур и быта, обычаях, религии и природе путешественники рассказали «Ленте.ру».

Фото: Алисян Алтайская Алисян Алтайская

«Лас-Вегас по-кавказски»

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Алексей, 32 года:

На Кавказе в этом году я был дважды: на майские праздники и в июне — в летний отпуск. В первую поездку я побывал в Чечне — в основном в горах, но с заездом в Грозный, а также в Кабардино-Балкарии. Во второй моей целью стал Дагестан — регион, который стал очень популярен у туристов в пандемию COVID-19.

Чечня и Дагестан разительно отличаются по настроению. Днем Грозный делает все, чтобы произвести на тебя впечатление красивыми зданиями, величественными мечетями и широкими проспектами, но после 22:00 жизнь в городе фактически замирает. Строгий — наверное, самое точное слово, которое подходит для этого города. Ты здесь гость, с которым обойдутся очень учтиво, но сдержанно.

Дагестан — совсем другая история. Когда вечером едешь по Махачкале, она шумит, зазывает светом неоновых вывесок и бодрит прохладным ветром с Каспийского моря. Это город-порт — и разгульное портовое настроение здесь повсюду. Оно есть и в других дагестанских городах на побережье, будь то Дербент или Избербаш.

«К нам раньше часто приезжали из Чечни отдыхать, а теперь едут со всей России», — сказал мне один из местных таксистов.

Дагестан, по ощущениям, это такой Лас-Вегас по-кавказски. Тут для этого есть все: с одной стороны, Каспий с его морским отдыхом, с другой — по-настоящему уникальная природа. Это и Сулакский каньон (его, к слову, часто сравнивают с Гранд-Каньоном в Аризоне), и единственный в России лес с лианами, и мини-пустыня — бархан Сарыкум. Хватает тут и рукотворных достопримечательностей вроде заброшенного в горах «мертвого города» Гамсутля или оставленного на берегу экраноплана «Лунь», который теперь известен на весь Дагестан как объект для фотосессий.

К алкоголю тут отношение проще, чем в соседней Чечне: его легко можно найти в ресторанах на берегу. А однажды на пляже в Дербенте я наблюдал компанию алкоголиков, которая распивала сомнительного вида жидкость, встречая рассвет на берегу моря.

Но все же спиртное — скорее удел туристов, местные жители предпочитают чай с чабрецом, который тут подают в чайниках с длинным носиком буквально везде. Бодрит этот чай не хуже, чем кофе, — магический эффект: чай с чабрецом в Москве ничего подобного не вызывает.

В отличие от юга России, который славится своими высокими ценами в летний сезон, Дагестан пока вполне гуманно относится к кошелькам туристов — хотя, по словам экскурсовода, год назад в регионе для гостей все стоило еще дешевле. Так что его подскочившая популярность вполне понятна.

Правда, инфраструктура в Дагестане порой не поспевает за его популярностью: я оказывался в автобусе, который полз по серпантину безо всякого ограждения на какой-то безумной высоте. Тогда меня и других туристов от пропасти отделяли считаные сантиметры — и это добавляло экскурсии изрядную долю адреналина. Но еще год-другой с закрытыми границами — и инфраструктура в Дагестане наверняка выйдет на вполне приличный уровень, и он сможет конкурировать на равных с Сочи и с Крымом.

«Езжайте на Кавказ, чтобы перевернуть свой внутренний мир»

Яна, 27 лет:

Я на самом деле в плохом смысле слова ничего не ждала от Кавказа, когда впервые отправилась туда в 2017 году пожить в Пятигорске. Сначала я выбиралась на короткие прогулки по загородным локациям, спустя время поехала по местным селам. Тогда я впервые увидела потрясающей красоты горную текстуру и фактуру Кавказа. Гуляя в селе Хабаз, я восхитилась каменными поверхностями молочного цвета, очень хорошо помню этот момент. Фактура была больше похожа на драконьи чешуйки — такая сказка под ногами. Потом заинтересовалась видами плато Бермамыт и водопадом Гедмишх. Так началось мое знакомство с Кавказом.

Фото: из личного архива Яны

Северная Осетия

Я приезжала на Кавказ четыре года подряд. Этого очень мало, чтобы увидеть весь регион, тем более такой красивый. Я обожаю, например, и плато Большой Бермамыт, и виды с него на Эльбрус. Однажды встречала там рассвет: плато многоуровневое, и круто смотреть, как по-разному солнце играет цветами с каждым из уровней этого плато, с разными камнями и плитами. Очень люблю ущелье Безенги. Там не только вдохновляющий ландшафт, но и расположена альпинистская учебно-спортивная база со сменами для альпинистов и семейного туризма. По другую сторону ущелья находится тоже очень красивая Грузия (ледник Шхара и Сванетия). Былымское озеро считаю замечательным местом. И, конечно, Домбай. И зимний, и летний. Это сейчас одна из тех локаций, которые я планирую больше изучить на Кавказе спустя пару сезонов.

Меня там все удивляло. Однозначно. Острота и близость гор на Домбае меня восхищает. Домбай в целом мое сердце покорил. Еще меня удивили кавказские хычины — национальное блюдо одной из местных кухонь (лепешки из тонкого теста с картофельно-сырной или мясной начинкой с зеленью — прим. «Ленты.ру»). Они сложно готовятся — я пробовала, мне не удалось. Но в целом хозяйки на Кавказе дома это готовят и чем-то сложным не считают. Очень вкусно. Еще удивила Красная Поляна, все-таки эта местность ближе к побережью, но там есть трекинговые маршруты, сравнимые по красоте с маршрутами, уходящими гораздо глубже, в самое сердце Кавказа. Плюс там свои водопады и каньоны, и местное комьюнити — все очень пришлось по душе.

Кавказцы — гостеприимные и вежливые. Понятно, что люди везде разные. И на Кавказе тоже разные живут. Но для меня оказались очень душевными.

Меня поражает красота Кавказа. При первой же свободной финансовой возможности я снова туда отправлюсь и сделаю интересную экспедицию. Там, как и в целом по России, местами отсутствует инфраструктура или просто неразвита. Но мне, например, это никогда путешествовать не мешало. А вдохновиться там есть чем. Тем более что Кавказ — это все еще недорого. Удивило, что туристов мало. Например, в селе Даргавс в Северной Осетии находится средневековый некрополь — необычное место. Кроме нас там было еще человека три-четыре в хороший летний день.

Фото: из личного архива Яны

Былымское озеро

Могу сказать, что Кавказ перевернул мою жизнь, и уже не один раз. Именно там произошли самые судьбоносные встречи в моей жизни, опять-таки — не один раз. Так что езжайте на Кавказ, чтобы перевернуть свой внутренний мир. Это просто волшебный край.

«Сломались все стереотипы»

Владислав, 25 лет:

Пунктом нашего с друзьями назначения изначально была Чечня, однако в последний момент мы решили поехать в Дагестан, но оставить Чечню как вишенку на торте.

Наше приключение началось с прилета в Махачкалу, где вместо обещанного Kia сервис по аренде автомобилей предоставил нам Lada Granta — чисто местный вариант, на котором ездит большинство жителей Дагестана. Мы сразу направились в Дербент, где провели целый день. Дорога туда была, конечно, утомительной, так как дороги разбиты и дагестанские водители, конечно, невоспитанные. Отсюда сразу и ответ на вопрос, почему так много гаишников. На первый взгляд показалось, что Дербент пережил несколько войн одновременно: город очень разбитый, но достопримечательности исправили все впечатление. Каспийское море, воздух — это отдельный вид искусства. Море хоть и грязное, но я, не видевший море 15 лет, был без ума от радости.

Кавказ меня поразил тем, что сломал все стереотипы о его жителях. Знакомые, которые узнали, куда мы едем отдыхать, сказали, что мы сошли с ума, что нас там убьют, спрячут в подвалах, побьют или сделают что-то еще. На самом деле все оказалось не так.

Отдельно стоит отметить еду. Это что-то нереальное, отвал всего! Казалось, что я ничего в жизни вкуснее не ел. Не могу назвать, что именно мы ели, но это было просто очень вкусно. Местные жители — очень дружелюбный народ, готовый помочь, подсказать и вкусно накормить.

После Дербента мы заселились в гостиницу в Махачкале, а на следующее утро после вкусного завтрака отправились в Гамсутль. Мне хотелось там остаться одному, чтобы побыть в своих мыслях, — идеальное место для релаксации, прогулки и изучения истории.

После прогулки по Гамсутлю мы направились в Чечню через дагестанские горы и Салтинский водопад. Правда, было страшно, но, наверное, из-за того, что мы наслушались рассказов знакомых.

Мы въехали в Чечню очень поздно, немного заблудились — навигатор показал нам путь к отелю через перекрытую дорогу. Самым прикольным моментом было то, что первые чеченцы, которых мы встретили, были как вы думаете кто? Гаишники, увидев, что мы кружим по центру, остановили нас поинтересоваться. Это было в центре Грозного, где есть круговое движение. С нами пообщались, мы приняли решение ехать дальше, но никто из участников движения не уступал нам дорогу, чтобы мы выехали. Гаишники ради нас перекрыли дорогу. Это стало еще одним переломным моментом в стереотипах.

Мы приехали очень поздно, но гостям в Грозном были рады. Нас заселили в гостиницу около двух ночи, вкусно накормив. Так случилось, что в горах мы пробили картер и у нас вытекло все масло, ехать дальше мы не могли, но на помощь пришла чеченская СТО, где нам без очереди и быстро починили машину. Конечно, по Чечне мы не покатались, так как потеряли много времени на починку авто, зато прогулялись по городу. Я думал, что проспект Путина — это шутка, но нет, действительно такой есть.

Кроме гостеприимства удивила чистота города. Мне кажется, что в Москве не так чисто, как в Грозном. А таксисты, попавшиеся нам, и вовсе были одеты в классические костюмы.

«Сердце Чечни» — мечеть — отдельное произведение искусства. Я никогда раньше не бывал в мечетях. И это незабываемо. Отдельно стоит отметить любовь и уважение жителей к религии, Ахмату и Рамзану Кадыровым, президенту Путину — много где висят их портреты, и местные относятся к этому позитивно.

С алкоголем все строго, его можно купить только туристам в одном магазине с 8 до 10 утра.

Как только починили машину, мы отправились в Дагестан, в Махачкалу, по пути заезжали в Сулакский каньон — еще одно крутейшее место в Дагестане. Вид с горы просто потрясающий.

У нас было очень мало времени, многое не посетили, но скатались мы бюджетно: 32 тысячи рублей у нас вышло на троих на три дня с учетом еды, проживания, аренды автомобиля, поездки в Грозный, починки машины и бензина, но без авиабилетов — они покупались отдельно. Подобный тур только по Дагестану обошелся в 35 тысяч рублей с человека, а тут мы потратили на человека меньше 12 тысяч рублей. Совет путешественникам: не берите туры, арендуйте машину и гоняйте по Дагестану самостоятельно.

«Дышать ледниками, свежестью, природой»

Екатерина, 27 лет:

Маршрут был из Краснодара до Сочи, я провела по паре дней в каждом месте. Где-то была прямо неделю, зацепило. Я посетила Пятигорск, Владикавказ и все его ущелья, Кабардино-Балкарию и Дагестан (Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум).

Перед поездкой я ничего не ожидала. Просто уволилась с нервной работы, сдала все жилье и, не имея вообще какого-то дома, поехала с одним чемоданом смотреть неизвестные города. Я из тех, кто знал только про красоту природы и вкусную еду. В итоге поймала дзен, раскрыла что-то очень красивое в себе, ведь по-другому не получится, когда вокруг такая красота.

Моя первая поездка в горы — я увидела Эльбрус! Издалека, но впечатления захватывали дух. Горы Кавказа — это отдельная культура, особый вид кайфа. Это глубже, чем ты можешь описать словами. И неважно время года — в горах прекрасно всегда, даже в холод. Поэтому одевайтесь теплее и отправляйтесь даже сейчас, осенью.

Самое красивое место на Кавказе — водопад Каракая-Су в Кабардино-Балкарии. Однозначно. Может, потому, что он у меня был первый, но это мощь. Это нереально красиво и нестандартно. Далее — Дигорское ущелье в Осетии, а именно вид с турбазы «Порог неба». Не знаю, какие горы в этом мире его переплюнут. Осетины не зря привередливы в видах. И барханы Сарыкум в Дагестане. После привыкших к картинке гор глаз желтые пески — ты как будто в арабской стране, так необычно! Фото потрясающие оттуда.

Больше всего меня удивил Пятигорск. Я ехала туда так как «ну все равно мимо проезжаю». Думала, что это глушь и курорт для бабушек. А на деле я так кайфанула! Ты как будто в маленькой Франции или Италии. Архитектура прекрасна.

Пьешь нарзан из находящихся на пути источников, интеллигентно оттопырив мизинчик, ощущая себя героем произведения Лермонтова. Хочется врубить аудиокнигу «Герой нашего времени» и проникнуться атмосферой. Экскурсии в Кабардино-Балкарию, в горы, близко. Хочу туда еще. Поднимаешься по канатной дороге, смотришь с горы — твоя бабушка тоже ездила и видела это, когда была в таком же, как ты, возрасте. Чудесно!

После Кавказа ты становишься добрее. Я теперь всегда желаю таксистам хорошего дня. Там сплошное гостеприимство, ты таким желанным гостем себя чувствуешь, даже если знаком с человеком пять минут. Мы же привыкли не рассчитывать на людей и быть готовыми к худшему (не придет на встречу, обманет). А теперь я по умолчанию знаю: человек пообещал — значит, сделает. А если нет, то дело в человеке, а не в моей наивности.

Удивил уровень коррупции в Кабардино-Балкарии. Стыд. Просто стыд. Сотрудники ГАИ без зазрения совести останавливают каждую машину и собирают дань в 300 рублей: «Ну вы же в гости к нам приехали, давайте». Просто так. Иначе начинают вешать кучу протоколов. И куча заброшенных замков, которые не ремонтируют.

Еще удивила антисанитария в части кафе и туалетов у подножия барханов в Дагестане. Вход платный, туристов куча — сделайте чисто.

На Кавказ стоит ехать, чтобы дышать. Идти и дышать ледниками, свежестью, природой. В Пятигорск — за культурным удовольствием в продуманности курорта: там интеллигентно, литературно. И за очень вкусной водой.

И еще тут такие красивые и ухоженные девушки, что даже я не выдержала и сходила сделать брови и маникюр.

Еще запомнились уазики с открытым верхом и дикими экстремалами-водителями, везущими тебя по обрыву к Сулакскому каньону в Дагестане под орущую музыку и крики туристов.

Вообще, что касается Дагестана: если вы одинокая девушка — лучше ехать экскурсией из Осетии, например. Там традиции более европейские, и вы не будете ловить взгляды из-за своей одежды, непривычной для дагестанских мужчин. Но если нет такой возможности, и вы спокойно это переживете — то круто. Я бы еще в Дербент съездила, но не успела. А горы посмотреть — это все-таки в Осетии.

Но в целом путешествовать одному можно. Приезжаешь в город, снимаешь жилье и гуглишь либо ищешь в Instagram экскурсии. Первую можно взять любую, а когда уже прошаритесь — берите турклубы для местных. И ничего не бойтесь, если вы один. Так даже прикольнее.

«Просто так, от души»

Владимир, 36 лет:

Мы с семьей ездили в Дагестан, пару дней провели в Махачкале и восемь дней в Дербенте. Это не первый мой визит на Кавказ. И Дагестан отличается от Абхазии или Осетии. Меня приятно удивило сочетание цены и качества в кафе и ресторанах. Скажем, самый дорогой ресторан на берегу Каспийского моря с коньяком и вкусной едой на трех человек обошелся в 1800 рублей.

В Дагестане развит жилой фонд, удобно снять жилье. Что удивило и чего я не ожидал, так это мусор на улицах. Каждый внутренний двор вычищен до блеска, в лавках и магазинах тоже стараются держать порядок, но при этом выкинуть мусор на улицу возле своего же подъезда — это нормально.

Одно из самых красивых мест на Кавказе расположено, на мой взгляд, в Абхазии — Долина семи озер и озеро Рица.

В Дагестане это, безусловно, Сулакский каньон. Можно выбраться на смотровую площадку над ним, любоваться бирюзовой водой и смотреть на гигантских орлов, парящих под тобой. Удивил бархан Сарыкум — эдакая маленькая пустынька посреди Кавказских гор. Площадь у него около 100 гектаров, но там все по-настоящему: горячий песок, знойный воздух, не хватает только бедуинов на верблюдах.

Меня по-настоящему удивила местная манера копировать популярные в России торговые марки. К примеру, есть сеть «Якитори» или кафе «Шашлычков» — логотипы очень похожи и создают у клиента ощущение, что это та самая знакомая им кафешка, но на деле ничего общего.

Люди общительные, любопытные, приятные. Отдыхал с женой и ребенком, все улыбались, были вежливы. Единственное, жена у меня турчанка по отцу, она сильно походила на местных, а потому в крепости Нарын-кала наслушалась про то, что платье ниже колена можно носить только дома при муже. Ее принимали за связавшуюся с русским местную.

Globallookpress.com

Всегда все охотно подсказывали дорогу, пару раз даже подвозили куда нам надо — просто так, от души. На базарах надо, конечно, торговаться, но в целом все готовы тебе уступить. Приятно удивило отсутствие алкашей и привычки пить на лавочке, как бывает в наших парках, — там могут пить чай в сквере, но не более.

При этом в Дагестане довольно низкий уровень жизни в плане соотношения цен и зарплат. На территории республики мы не видели нигде «Пятерочку», «Перекресток» или другие торговые сети. Насколько я понимаю, крупный российский бизнес внутрь не пускают. При этом есть множество мелких, внутренних торговых сетей. В Дербенте, например, это «Панорама». Небольшие магазины сети расположены по всему городу. Цены на продукты в среднем выше московских. Пиво Kozel стоит в Москве 65 рублей, там — 75-80. Масло «Олейна» в Москве — 110 даже после подорожания, а там — 130-140. Местная продукция не вся вкусная, а стоит приличных денег. Зарплаты маленькие: к примеру, пекарю за девятичасовой рабочий день довольно жесткой работы платят 700 рублей, выходит меньше сотни рублей в час. В этой ситуации неудивительна обширная миграция из республики в другие регионы страны. Впрочем, те, кто нашел себя в быстроразвивающейся туристической сфере Дагестана, живут неплохо.

В жизни Дагестана очень большое значение имеет религия. На территории присутствуют как шииты, так и сунниты. Когда аккуратно поднимал этот вопрос, понимал, что религиозного единства нет. Шииты живут в Дербенте, больше в старом городе, сунниты — наоборот. Друг о друге отзываются не очень. Если зайдете в мечеть, узнаете много о разных пророках. Перебивать не стоит — можно задеть религиозные чувства, плохо не будет, но можете обидеть, будет неудобно.

Ислам здесь определяет поведение и формирует социум. Каждое утро в 4:15 мы слушали трансляцию азана — утренней молитвы перед рассветом. Ее транслируют через сеть городского оповещения, поэтому подъем гарантирован.

Если употребляете алкоголь, делать это лучше в кафе, а закупать с собой нужно заранее. Алкоголь не продают после 20:00, а также в разные важные дни. Например, первого сентября приобрести коньяк было невозможно.

Понравились песчаные пляжи в Избербаше и Каспийске. В Дербенте чуть хуже — купаться стоит только на центральных пляжах, потому что на остальных сложно из-за валунов и камней. Можно зайти в воду по пояс и неожиданно встретить мизинцем ноги огромный булыжник на дне — м-м-м...

Каспийское море идеально для отдыха с детьми. Оно мелкое на большом расстоянии от берега — чтобы утонуть, нужно зайти очень далеко.

Сервис местами оставляет желать лучшего: люди неторопливы и не всегда понимают, что нужно. Поэтому если привыкли к отдыху на пять звезд, то в Дагестан ехать не надо. Официанты не торопятся, водитель, который везет вас, может остановиться, если встретит знакомого, чтобы поздороваться с ним и спросить, как дела. Это никак не связано с неуважением к приезжим, просто они так живут — легко. И не всегда понимают, что нам не так.