3 места в России, где можно отдохнуть даже суровой зимой

Отдохнуть по-настоящему можно не только на море. "Рамблер" собрал туристические места, где зимой холодно, но красиво.

Байкал

Средняя температура зимой: -22°С

Сибирская природа прекрасна зимой: лазурно-голубой лед, чистый воздух и горячие источники, купаться в которых можно и в мороз. Однако погода на озере там переменчивая: с суши дуют сильные ветра, а температура порой опускается ниже -30°С.

Зачем ехать: гулять по замерзшему льду, посетить соседние Иркутскую область и Бурятию, крепко поспать, посмотреть на диких животных тайги.

Таймыр

Средняя температура зимой: от -25°С до -60°С

Чем ближе к северу, тем суровей климат и ниже температура. Городов на полуострове нет, и останавливаться там в одиночку опасно. Комфортней выезжать из Норильска или Дудинки — к тому же там тоже есть на что посмотреть.

Зачем ехать: посетить Музей севера в Дудинке, погулять в полярную ночь в Норильске, увидеть горы Бырранга.

Кольский полуостров

Средняя температура зимой: -13°С

На территории полуострова не такая низкая температура, как, например, в Сибири, однако даже небольшие холода переносить крайне тяжело. Погода непредсказуемая: например, внезапно может начаться двухдневная затяжная вьюга. На побережье и равнинах дуют мощные ветра и сильная влажность: снег крайне больно бьет по щекам.