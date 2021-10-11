«Ты попал в 90-е»: туристы — об отдыхе в Евпатории

Обман, безхозяйственность, запах водорослей — туристы жалуются на отдых в Евпатории. "Рамблер" разбирался, что не устраивает россиян в некогда популярном курорте.

У российских туристов всегда был популярен отдых на отечественном юге, а с начала пандемии востребованность этого направления только возросла. Но повлияло ли это на состояние самих курортов? Путешественники рассказали, как складывается ситуация в одном из самых известных курортных городов Крыма — Евпатории.

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Практически каждый турист, разместивший свой отзыв в Сети, ожидал увидеть старый уютный город с развитой для приезжих инфраструктурой. Однако их ожидания не оправдались.

"Город произвел общее впечатление разрухи и бесхозяйственности. Идешь вечером с набережной до отеля, фонари не горят, а под ногами - разбитые тротуары. Да, на центральных улицах все довольно прилично, но стоит свернуть на менее популярный маршрут, и все - ты попал в 90-е", — написал один из гостей города на своем канале в «Яндекс.Дзен».

Не воодушевило россиян и состояние пляжей. При том что пожаловались они не на количество людей, а на чистоту берегов и доступность пляжного отдыха.

"Набережная с 2019 перекрыта забором, и на ней никто не работает. Пляжей мало и они грязные - запах водорослей везде. Вода - это смесь песка и водорослей", — уточнил турист из Санкт-Петербурга Павел.

Он же рассказал о том, что при съеме частного жилья в Евпатории можно легко столкнуться с мошенничеством.

"Соседи рассказали, что там никто не сдает и что обман - это часто в Евпатории", — поделился мужчина своим опытом.

Другая туристка обратила внимание на опасность загрязненных пляжей как для самих отдыхающих, так и для их детей.

"Антисанитария полная, пляжи грязные, туалет один и тот закрыт на ключ, ключ надо купить. Везде воняет нечистотами. Берегите себя и главное - детей. Спасать никто вас не будет", — сказала она.

Женщина пояснила, что ее 5-летний ребенок заразился ротавирусной инфекцией, однако на медицинскую помощь рассчитывать было трудно.

«Вызвали скорую, ничего не сделали, не забрали, больницы все закрыты под ковид. Отругали что мы сюда приехали», — подчеркнула туристка.

Общее впечатление, которое может создаться от неудовлетворительных отзывов — Евпатория — город с потенциалом и с историей, однако ничем из этого не пользуются для улучшения туристической отрасли.