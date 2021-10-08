Императорский шик: сколько стоит железнодорожный круиз до Владивостока

Эти роскошные поезда отправляются в путь всего несколько раз в год, а их пассажиры видят лучшую версию нашей страны в почти царских условиях.

Фото: «РЖД» «РЖД»

Транссибирский экспресс «Золотой орел»

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Его не найти в обычном расписании поездов. Внешне неброский, внутри он поражает дворцовыми интерьерами и таким же уровнем комфорта даже постоянных пользователей люксовых вагонов фирменных поездов. Пассажиры могут разместиться в вагонах трех классов люкс — «императорский», «золотой», «серебряный».

«Серебряное» купе площадью в 5,5 квадратных метров включает два спальных места — диван и верхнюю полку, ванную комнату с теплым полом, шкаф, навесные полки, стол-трансформер, кондиционер, сейф, телевизор и DVD — плеер. «Золотое» купе отличается только большей площадью — семь квадратных метров.

А вот в «императорском» купе есть еще гостиная зона с туалетным столиком, винный шкаф, кресло, банкетка, вместо двух спальных мест — одна широкая кровать, а размер его составляет одиннадцать квадратных метров.

В «Золотом орле» 19 вагонов, рассчитанных на 120 пассажиров и 56 человек персонала. Кроме пассажирских двухместных купе и двух вагонов-ресторанов здесь есть зал, бар, салон красоты, прачечная, медпункт, кухня и склад.

Путь из Москвы во Владивосток займет 15 дней и 14 ночей. Для сравнения: в обычном поезде можно добраться на девять дней раньше, но главное в этом туре — само путешествие с длительными остановками в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах, а также на Байкале.

Гости гуляют по городам в сопровождении экскурсовода, а иногда и посещают специально организованные концерты. В вагоне-ресторане подают национальные блюда, которые будут меняться в зависимости от региона — борщ, копченый байкальский омуль, сибирские пельмени и так далее. Таким образом, очень состоятельные туристы смогут попробовать Россию на вкус под аккомпанемент живой музыки. При этом питание в первый и последний день не включено в стоимость тура, зато все остальное входит априори.

Поездка из Москвы во Владивосток с заездом в столицу Монголии Улан-Батор обойдется любознательному путешественнику в 18 тысяч долларов (примерно один миллион триста тысяч рублей). Ближайшие туры из Москвы планируются 1 мая, 24 июля, 21 августа 2022 года, а из Владивостока — 14 мая, 12 июня, 6 августа, 3 сентября 2022 года. Без посещения Монголии тур стоит чуть дешевле — около 725 тысяч рублей.

«РЖД»

Но у «Золотого орла» есть и другие маршруты, например, новогодний восьмидневный тур с 29 декабря 2021 года до 8 января 2022 года. Он охватывает Тверь, Псков, Изборск, Выборг и другие города северного кольца и включает посещение резиденции Деда Мороза. Такой круиз стоит 355 тысяч рублей. А в 2016 году пассажиры «Золотого орла» прокатились по экзотическому маршруту «Персидская Одиссея»: из Москвы в Тегеран через Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву, и другие города Шелкового пути.

Поезд «Императорская Россия»

По сравнению с «Золотым орлом» этот поезд слегка дешевле, а личные ванные комнаты есть лишь в купе VIP и в бизнес-класса. В вагонах первого класса плюс уборная рассчитана на два купе и размещается между ними, а в других вагонах туалеты располагаются в начале и конце вагона.

Тур из Москвы во Владивосток без Монголии, но с заездом в Хабаровск обойдется в семь с половиной тысяч евро (около 624 тысяч рублей). Гостей также развлекают обзорными экскурсиями в городах, мастер-классами, лекциями во время движения и ужинами в сопровождении музыкантов. Ближайший такой тур стартует 21 мая 2022 года. А 19 июня 2022 года планируется тур из Москвы в Пекин вместо Владивостока, но через Улан-Батор. Такой тур стоит 7600 евро.

Кроме того, в вагонах «Императорской России» можно прокатиться по маршруту «Северного сияния»: из Москвы в Мурманск через Петербург и Петрозаводск с посещением Вологды. Такое путешествие обойдется в 5130 евро (около 426 тысяч рублей). Один такой тур стартует 26 декабря 2022 года, другой 14 февраля 2023 года.