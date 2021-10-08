Зачем российские туристы едут на карьеры и рудники

В последние годы в России поняли, что в туристические объекты можно превращать не только побережья или природные парки, но и огромные промышленные объекты — заброшенные и действующие карьеры, рудники и отвалы. Россиян там ждут бездонные разрезы, где добывают алмазы и руду, живописные холмы из миллионов тонн грунта, а также расщелины, наполненные водой фантастического цвета. «Лента.ру» собрала девять (с половиной) таких объектов. Однако предупреждаем — не все из них приспособлены для туристов, а некоторые и вовсе могут быть опасны!

Фото: Марина Лысцева / ТАСС Марина Лысцева / ТАСС

Кондуки, Тульская область

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Юлий Ахромеев / РИА Новости

Кондуки, или Романцевские горы, — один из самых известных в России примеров ландшафта, который создан руками человека (и ковшами его грейдеров). Прежде здесь были Ушаковские карьеры Подмосковного угольного бассейна — уголь добывали до 1996 года, а породу сваливали в кучи. Так появились горы высотой до 40 метров, а карьеры глубиной до 80 метров заполнила вода, которая окрасилась в ярко-голубой цвет, который при удачном освещении приобретает бирюзовый оттенок.

Получился фантастический, инопланетный пейзаж посреди русской степи, которая с вершин Романцевских гор просматривается на многие километры. Вскоре здесь решили разбить рекреационный комплекс, территория стала особо охраняемой, начались работы по укреплению обрывов, появилась огромная надпись «Кондуки». Проехать к комплексу можно на любой машине — к ней ведет сносная дорога.

Белый колодец, Воронежская область

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Это одновременно и похожее, и непохожее на Кондуки место. Тут добывали глину, и та часть, где выработка прекратилась, оказалась затоплена водой. Если смотреть изнутри, Белый колодец немного похож на Гранд-Каньон в США, с той разницей, что стены этого каньона белые — отсюда и название. Низина сильно заросла камышом и облепихой.

Территория колодца хорошо обустроена и обжита — въезд туда платный, есть пляж, можно купаться и ловить рыбу, остановиться в кемпинге, перекусить шашлыком в местном кафе или провести корпоратив. Также здесь проводят музыкальные фестивали и другие культурные и спортивные события.

Карьер «Мир», Якутия

Кимберлитовая трубка «Мир» — самое известное месторождение алмазов в России. Выглядит карьер как огромная, радиусом 1,2 километра, воронка, стремительно уходящая куда-то в глубь земли. На краю этой пропасти стоит город Мирный — «алмазная столица» России. Однако добычу драгоценных камней открытым способом здесь прекратили в 2001 году, какое-то время их еще искали под землей, пока в 2017 году не случилась авария и рудник не затопило водой.

С тех пор «Мир» законсервирован, решения, что будет с ним дальше, пока нет. Колоссального размера воронка обнесена забором, туристы и блогеры могут посмотреть на нее лишь издалека.

Карьер Михайловского ГОКа, Курская область

Железногорск находится посередине между Курском и Орлом, до каждого из этих городов около сотни километров. Это самое большое в мире рудное месторождение, часть Курской магнитной аномалии, а карьер Михайловского ГОКа (компания «Металлоинвест») так огромен, что в нем практически не разглядеть гигантские «БелАЗы» — 5,9 километра в длину и 2,6 километра в ширину. Максимальная глубина карьера — около 380 метров, это куда больше, чем небоскребы «Москва-Сити».

Раньше посмотреть на карьер приезжали жители окрестных городов и редкие путешественники издалека, но в сентябре на предприятии открыли официальные маршруты для промышленного туризма — с экскурсиями по самому карьеру и фабрикам, художественной выставкой и «обедом горняка».

Рускеала, Карелия

Руслан Шамуков / ТАСС

Рускеала — это каменоломня на севере России, которую начали разрабатывать еще при Екатерине II, в 1765 году. Добывали здесь разноцветный мрамор (например, тот, которым облицован Исаакиевский собор в Петербурге), причем никаких отбойных молотков и другой сложной техники тогда, конечно, не было, поэтому делали это с помощью взрывов. Так появился карьер протяженностью почти полкилометра, от глаз скрыты несколько километров тоннелей и штолен, которые во второй половине XX века оказались затоплены.

Теперь Рускеала признана памятником истории и объектом культурного наследия, а вокруг каменоломни разбит туристический комплекс. С 2019 года туда ходит ретропоезд на паровой тяге «Рускеальский экспресс». В карьере снимают кино и проводят фестивали.

«Русские Мальдивы», Новосибирская область

Неподалеку от Новосибирска находится золоотвал ТЭЦ-5, который пару лет назад стал звездой соцсетей — местные жители и туристы хлынули в затопленный отвал, чтобы сделать фотографии в ярко-голубой воде. Это место прозвали «Русскими Мальдивами», оно было столь популярно, что властям пришлось принять меры — вода в золоотвале агрессивна по своему составу. Цвет же дают зола и шлак, которые остаются после сжигания угля на ТЭЦ.

Вопрос, как сделать отвал туристическим объектом, обсуждался, там хотели сделать беседки и фотозоны, но пока это решение не принято.

Карьер в Сычеве, Московская область

Александр Кряжев / РИА Новости

Это место называют Подмосковными дюнами и сравнивают с Кондуками. Огромный карьер (хоть и не такой глубокий, как конкуренты) находится неподалеку от Волоколамска. Если найти хороший ракурс и подгадать с погодой — там можно устроить фотосессию в пустынном антураже или покататься по дюнам на ледянках, а то и на сноубордах.

Впрочем, Сычево — действующий карьер, где добывают песок и гравий, поэтому посетителей там не жалуют, а машину потом придется долго отмывать от пыли, которую поднимают огромные самосвалы.

Фосфогипсовая гора, Московская область

bbsferrari / Depositphotos

Еще одно живописное место под Москвой — белая гора, что в шести километрах от Воскресенска. На самом деле это утрамбованная насыпь из фосфогипса, который появился в результате работы Воскресенского завода минеральных удобрений.

Фосфогипс — побочный продукт производства удобрений с помощью фосфатной руды и серной кислоты, но в отличие от них он безопасен.

Издалека насыпь выглядит как покрытое снегом причудливое горное плато, а если оказаться вблизи — можно увидеть нечто напоминающее солевые поля, как в Турции или Вьетнаме.

Шипуновский мраморный карьер, Новосибирская область

Этот карьер — не такой огромный, как конкуренты, но его причудливая форма точно понравится промышленным туристам и любителям заброшек. Выглядит он как ступени амфитеатра, дно которого заполнено водой.

Когда-то здесь добывали мрамор для облицовочных плит, но в 1990-х годах недалеко от карьера начали добывать известняк, а для этого проводили взрывные работы. Из-за этих взрывов мрамор покрылся трещинами и стал никому не нужен. Так причудливый мраморный амфитеатр начал постепенно разрушаться и зарастать пробивающимися сквозь камень деревьями.

P.S.: Кольская сверхглубокая скважина, Мурманская область

А. Варфоломеев / РИА Новости

Кольская сверхглубокая — самый глубокий шрам, который оставили на теле планеты люди. Окутанная городскими легендами о докопавшихся до ада ученых, скважина уходит вглубь на более чем 12 километров.