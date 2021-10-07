Куда отправиться любителям мистического туризма в России

За некоторыми территориями на Земле закрепилась слава мест, наполненных мистикой. О самых загадочных точках, расположенных в России, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Alexey Khlystov/CC BY-SA 4.0 Alexey Khlystov/CC BY-SA 4.0

На протяжении всего существования человечества в мире были места, которые считались проклятыми, таинственными и загадочными. Происходящие там явления люди не могли объяснить, поэтому опасались их, а места такие старались обходить стороной. В наши дни, хотя большинство ранее казавшихся удивительными явлений давно “рассекречены”, все же осталась масса мест, где происходят необъяснимые вещи. Правда, теперь эти территории не только не обходят стороной, но любители мистического туризма, наоборот, очень стремятся туда попасть. Расскажем о самых популярных мистических местах в России.

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Соловецкие лабиринты

Helena Lazareva/CC BY-SA 4.0

Точное назначение этих сооружений-выкладок из камней и валунов до сих пор неизвестно, хотя большинство специалистов склонны считать их погребальными сооружениями. А вот ценителям легенд понравится другая версия, которую с удовольствием рассказывают туристам местные жители. Согласно им, эти “лабиринты” на самом деле — ловушки для душ: валуны призваны сдерживать их, не давая вернуться в мир живых. Раньше на территорию “лабиринтов” могли заходить лишь шаманы. Они, исполнив специальные ритуалы, могли общаться с духами, а потом спокойно вернуться в наш мир.

Медведицкая гряда

Эта цепь холмов, которые находятся в Волгоградской и Саратовской областях, привлекает как историков, археологов и физиков, так и уфологов и любителей мистического туризма. Гряду считают одним из самых аномальных мест России: средоточие загадочных явлений этой территории, действительно, поражает. Здесь происходят аномалии с техникой, в небе появляются светящиеся шары, частыми гостями являются шаровые молнии, а недра земли в этой местности нет никакой возможности изучить: сейсмоволны по какой-то причине не проходят на глубину.

Горная гряда Сундуки

Дмитрий Алтунин/CC BY-SA 4.0

Геологический памятник в Хакасии, состоящий из пяти отдельных гор-останцев, получил славу мистического места. Здесь можно найти могильники и старинные наскальные рисунки, а также останки сооружений, которые, по мнению исследователей, ранее использовали для изучения неба. Первый Сундук (гора) считается местом святилища жрецов, местные легенды гласят, что там упокоился древний шаман. До сих пор Сундуки считаются местами силы и обитания духов. Кроме того, здесь уникальная акустика: если на вершине любого из Сундуков произнести какое-то слово (даже довольно тихо), то голос будет слышен внизу. Для справки: высота горной гряды от 200 до 300 метров.

Видимское урочище

Это мистическое место расположено в Иркутской области, которое часто называют иркутским Бермудским треугольником. Дело в том, что в расположившемся здесь Мертвом озере, если верить рассказам местных жителей, пропадают рыбаки. Да и в окрестностях урочища исчезают люди. Говорят, что бесследно пропала здесь целая группа исследователей, а затем точно так же исчез большой товарный поезд. Уфологи полагают, что Видимское урочище облюбовали представители внеземных цивилизаций, которые и несут ответственность за все исчезновения и странные явления, происходящие в этом районе. В частности, например, в этой местности замечают загадочное серебристое свечение, которое наиболее хорошо видно над озером. Также отмечают периодическое внезапное появление странных кругов на земле. Научных объяснений происходящим в Видимском урочище явлениям до сих пор нет.

Гора Воттоваара

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