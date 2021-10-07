«Дороже, чем в Провансе»: сколько стоит отдых в Плесе

Город Плес, расположенный в Ивановской области, по ценам на жилье можно сравнить с французским Провансом. "Рамблер" узнал, сколько стоит отдых на берегу Волги и почему так дорого.

В этом году Плес стал особенно популярен среди российских путешественников. Из-за этого цены на жилье в городе заметно повысились.

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"В среднем ночь в Плесе стоит 10-12 тысяч рублей. Больше, чем в Провансе. Поэтому я была крайне рада забронировать особняк с видом на Волгу за 6000 рублей", — рассказала российская путешественница в Instagram-аккауте @inspirator.travel.

Например, стоимость ночи в гостевом доме с 23 на 24 октября с одной спальней на двоих — 6500 рублей. На эти же даты есть варианты размещения в домах за 15 тысяч и 22 тысячи рублей за сутки. Можно сэкономить и остановиться в номере или снять квартиру. Апартаменты с одной спальней начинаются от 2500 рублей, на набережной у Волги — от 4500 рублей. Двухместные номера с "бабушкиным" интерьером стоят от 3000 рублей и более.

Мы спросили эксперта, руководителя туристического агентства Guruturu Викторию Братухину, почему отдых в России стоит столько же, а иногда и дороже, чем за границей. По ее мнению, на это повлияла пандемия, отсутствие конкуренции и трудности с содержанием гостиниц:

"Весной 2020 года мы столкнулись с тем, что стоимость номера в трехзвездочном отеле Сочи в сезон выше стоимости тура с перелетом в пятизвездочный турецкий отель "все включено".

К сожалению, необоснованные цены на российских курортах никто не может контролировать, их называют динамическими, и объекты повышают цены при увеличении спроса. А спрос на отдых в России вырос, как мы понимаем. Некоторые бояться выезжать заграницу, кому-то сложно из-за работы. В пик сезона мест не хватает всем желающим.

Путешествия внутри страны стали популярны, соответственно цены тоже не стоят на месте. Отельерам и частникам хочется больше заработать.

Также важно, что у нас совсем плохо с конкуренцией: достойных вариантов жилья немного, и люди стремятся выбрать качественные варианты, больше заплатить за свои удобства.

В Европе, Турции, Азии много вариантов качественного размещения, поэтому за выбор вашего варианта туристом надо бороться. Это акции, скидки, которые стимулируют продажи в низкий сезон.

Сейчас внешний туристический поток в Европу и Азию находится на минимуме (а где-то на стопе), соответственно, и цены очень привлекательные.

Содержать гостиницу в России очень дорого, поэтому отели и объекты для размещения туристов львиную часть дохода вкладывают в поддержание деятельности.