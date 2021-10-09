Куда съездить с детьми на выходные недалеко от Москвы

Существует масса развлекательных комплексов для детей, но вот не во всех местах могут отдохнуть и их родители. «Рамблер» собрал места в Подмосковье, куда можно съездить на выходные с детьми.

Осенью особенно тяжело заниматься ребенком, так как детям нужно много движения, а в холодную и слякотную погоду выходить на улицу не хочется, учитывая усталость родителей. Уехать «в лето» тоже не получится из-за работы родителей и занятий в школе, поэтому приходится искать места для отдыха в Подмосковье.

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«Этномир», Боровск

Парк-музей «Этномир» подразумевает собой целый комплекс. Он состоит из отелей, кафе, ресторанов и различных активностей для взрослых и детей. Все отели выполнены в стиле различных народов, живущих на территории России.

Сам парк разделен на несколько зон. В каждой из них можно познакомиться с культурами народов и стран. Все это происходит под открытым небом, и для детей, и для взрослых есть различные развлечения.

Можно посетить небольшой парк аттракционов, покататься на лодке по озеру, пообщаться с собаками, кошками и другими домашними животными. Есть и другие развлечения – мастер-классы, квесты и игры. В отелях есть спа-зоны для родителей.

При планировании бюджета поездки, учитывайте, что вход в парк и развлечения внутри оплачиваются отдельно.

«Берендеево царство», Серпухов

Парк сказок построен на территории коттеджного поселка. Он разделен на две части: платную и бесплатную. В бесплатной зоне – несколько гектаров леса и поля, где стоят тематические скульптуры. В платной зоне обустроены беседки для отдыха, расположены отели, а также «Замок царя Берендея», где проходят тематические развлечения.

Родители могут арендовать беседки или номера в отеле. Сюда приезжают одним днем или отдохнуть на природе на протяжении выходных.

Вход в парк и аренда беседок оплачивается отдельно.

Коломна

Этот город является одним из древнейших в Подмосковье, поэтому по нему можно действительно учить историю. Коломну можно посмотреть и за один день, но, если вы хотите отдохнуть от шумного города, можно провести второй день на природе.

Начните свой путь с Коломенского кремля и продолжайте прогулку по старому городу до калачной. Там можно попробовать местную выпечку. Если спуститься к Оке, вы увидите разводной мост. Пройдя направо, вы окажетесь в порту, откуда можно взять небольшой круиз по реке. После этого отправляйтесь в музей знаменитой пастилы, где вам расскажут о том, как ее производят.

«Никола-ленивец», Калужская область

Арт-парк больше приходится по душе взрослым, но и дети с удовольствием находятся на воздухе и с интересом рассматривают различные экспонаты. Возможно, с первого взгляда они ничего и не поймут, но тут можно заняться образованием ребенка и сказать ему использовать воображение. В Никола-Ленивце есть отели, но можно приехать и с палатками, если вы любите ночевать на природе.

По территории можно передвигаться как пешком, так и на велосипедах, но автолюбители не рекомендуют ездить сюда в дождь и слякоть, так как дорогу к парку сильно размывает.

«Экзотик парк»