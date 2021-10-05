Что делать в Переделкино осенью

Место, где Белла Ахмадуллина мыла посуду, Борис Пастернак писал "Доктора Живаго", а Исаак Бабель последний раз был перед расстрелом. Рассказываем, зачем ехать осенью в Переделкино.

Фото: из личного архива из личного архива

История места

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Городок писателей "Переделкино" построили в 30-х годах. Инициатором стал Максим Горький. Во время встречи со Сталиным он рассказал ему о европейских резиденциях, в которых работали творческие люди. Началось строительство дач, а в 1935 году Литературный фонд СССР начал сдавать первые дома, в которых писатели могли жить весь период своей творческой деятельности, то есть пожизненно.

из личного архива

Жизнь Беллы Ахмадулиной тоже связана с городком писателей. Сюда поэтессу устроили мыть посуду. Ее отчислили из института за отказ поддерживать травлю Пастернака, и ей угрожала статья о тунеядстве.

Еще один известный житель Переделкино — Исаак Бабель. 15 мая 1939 года его арестовали сотрудники НКВД на своей даче. Писателя обвинили в "антисоветской заговорщической террористической деятельности" и шпионаже и приговорили к расстрелу.

Как доехать

Быстрее всего доехать до Переделкино можно на электричке от Киевского вокзала, а оттуда пешком. Дорога займет меньше часа — 40-45 минут. Также можно добраться от станции метро "Новопеределкино" на автобусе 316 от остановки "Улица скульптора Мухиной" до остановки "Городок писателей" или за 10 минут на такси. Если ехать на машине, то в выходные дни ситуация с парковкой напряженная, но можно найти место вдоль дороги на улице Серафимовича.

Что послушать

Можно пойти на экскурсию с гидом, который проведет по основным местам поселка и расскажет об его истории и быте обитателей. Прогулка стоит 900 рублей с человека и длится полтора часа. Начало в 13:00 и в 14:00 (по воскресеньям). Записываться заранее не надо, нужно за 10 минут до начала подойти к стойке администрации в Доме творчества писателей. Есть также тематические экскурсии. Например, о жизни в Переделкино поэтов-шестидесятников.

из личного архива

Если вы хотите самостоятельно прогуляться и углубиться в тему, можно послушать подкасты и лекции на Arzamas. На платформе есть целый курс из трех лекций и дополнительных материалов о поселке в первые годы его существования, строительстве дач и творчестве литераторов: Переделкино в 1930–50-е годы.

Куда пойти

На сайте Переделкино есть карта со знаковыми местами поселка. Территория довольно большая, и, возможно, вы даже не успеете посмотреть все за один раз. Логично начать с Дома творчества писателей. Он был центром притяжения литераторов, но в 90-е годы опустел. В прошлом году завершились реставрационные работы, и сейчас там современное пространство с библиотекой, выставочными пространствами и террасой.

из личного архива

Один из ближайших к Дому творчества музеев — дача Корнея Чуковского, расположенная на улице Серафимовича (дом 3). У переводчика и писателя часто останавливались Блок, Маяковский, Репин, Солженицын, а каждое лето он проводил на своем участке детские праздники — "костры".

Еще одно знаковое место в Переделкино — дом Бориса Пастернака, в котором он жил с 1939 по 1960 год. На этой даче писатель работал над романом "Доктор Живаго", а в свободное время копал огород, который до сих пор там сохранился.

На улице Гоголя (дом 1) загляните в музей-галерею Евтушенко. Там можно посмотреть на работы Пикассо, Шагала и Пиросмани.

Где поесть

Перекусить можно в Доме творчества писателей. Там есть кафе и уличный фудтрак с московскими ценами. Обычный обед можно найти в кафе "Переделки" напротив Самарского пруда.