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Пастернак и Окуджава: где отдохнуть в стиле советской интеллигенции

Даша Краснова
2 часа назад

В Московской области существует как минимум три точки притяжения советской интеллигенции, которые до сих пор пользуются популярностью у горожан — это Кратово, Валентиновка и Переделкино. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Пастернак и Окуджава: где отдохнуть в стиле советской интеллигенции
Фото: Дача Сергея Эйзенштейна в КратовоДача Сергея Эйзенштейна в Кратово

Обычно в дачные поселки приезжают погулять на день, но иногда туристам удается снять жилье на сайтах бронирования и остаться здесь подольше. Все-таки не просто так творческие люди обожали эти места.

Дома писателей в Переделкино

В 1933 году в Переделкино был создан писательский поселок, в котором в разное время проживали известных писатели и поэты той эпохи.

Здесь Пастернак работал над «Доктором Живаго» и здесь же узнал, что ему присудили Нобелевскую премию, К. Симонов сочинил культовое стихотворение «Жди меня», а Б. Окуджава написал удостоенную Букеровской премии автобиографическую повесть «Упраздненный театр».

Дом творчества писателей

Кратовские дачи

Кратово – один из самых известных стародачных поселков Подмосковья. В разные годы здесь жили, отдыхали и работали Сергей Эйзенштейн, Сергей Прокофьев, Булат Окуджава, Михаил Зощенко.

В окружении живописной природы, особенно хорошо работалось композиторам. Владимир Шаинский написал здесь большую часть своих произведений. А недавно фотограф Федор Савинцев отправился в поселок, чтобы запечатлеть дома и истории их постояльцев.

Поселок Валентиновка

Поселок был образован в 1906 году, а в 1971 году вошел в состав поселка Загорянский. В разное время тут жили и работали театральный режиссер Константин Станиславский, поэты Борис Пастернак и Анна Ахматова, а в 1939 году сюда переехала сама Марина Цветаева.

Однако Валентиновка, в отличие от других мест, больше всего приглянулась актерам. Например, здесь жил Николай Караченцов, Олег Ефремов и Юрий Никулин.

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