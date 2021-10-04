Скорость, Wi-Fi и зубочистка: чем фирменные поезда отличаются от обычных

Ковровые дорожки, скатерти и туалет, в котором вам не понадобятся акробатические трюки, — редакция «Рамблера» разобралась, почему стоит присмотреться к фирменным поездам.

Фото: company.rzd.ru company.rzd.ru

Хотя экономия должна быть экономной, фирменные поезда — это не пустая прихоть, так как они отличаются не только внешним дизайном, но и реальными удобствами.

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Во-первых, фирменные поезда курсируют в самое удобное время, минуют мелкие остановки и в целом едут быстрее обычных пассажирских, так как их пропускают в первую очередь. Кроме того, фирменные поезда составлены из вагонов, которые находятся в эксплуатации не дольше 12 лет, то есть они априори современные, надежные и больше отвечают возросшим потребностям пассажиров. Здесь не придется ссориться с соседями из-за единственной работающей розетки, чтобы зарядить телефон или планшет. Кроме того, во многих поездах есть вполне устойчивый Wi-Fi — например, в составе «Белые ночи», который курсирует по маршруту Петербург – Вологда.

Во-вторых, вагоны внутри радуют приятными мелочами: ковровая дорожка в коридоре, которую регулярно пылесосят, скатерти на столиках, действительно белое, а не желтоватое постельное белье. Кстати, в каждом купе тоже есть коврик, а вторые полки уже застелены, кроме боковых в плацкартных вагонах. Это действительно большой плюс, так как самостоятельно расстилать постель на верхней полке довольно неудобно.

В-третьих, огромное достоинство фирменного поезда — это биотуалет, оборудованный возобновляемым запасом туалетной бумаги, жидким мылом, бумажными полотенцами, освежителями воздуха и одноразовыми накладками на сиденье, благодаря которым пассажир избавлен от необходимости изображать орла. При этом в плацкартном вагоне функционируют два, а не один туалет, что минимизирует появление очереди.

В-четвертых, фирменный поезд оснащен кондиционерами — незаменимой вещью не только летом, но и зимой. И да, проводники обязаны поддерживать нормальную температуру в вагоне: летом охлаждать, а зимой согревать до 22 градусов выше нуля. И никаких пустых обещаний вроде «поезд поедет станет теплее (свежее и так далее)». В плацкартных вагонах кондиционер один, в мягких — индивидуальные.

В-пятых, даже в эконом-классе фирменного поезда пассажиры получают стандартный гигиенический набор, иногда и правда незаменимый в дороге: зубную щетку и пасту, зубочистку, расческу и салфетки. В наборе для бизнес-класса помимо перечисленного есть мыло, носовые платки, косметичка, рожок и салфетка для обуви, а в люксе — еще и шампунь, губка для тела, гель для душа, крем для рук, халат и тапочки.

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К тому же проводники должны своевременно обеспечивать пассажиров свежей прессой, хотя в эпоху гаджетов это кажется уже неактуальной услугой. Зато детям они могут принести раскраски и пазлы.

Ну и бонус для поэтически настроенных путешественников: фирменные поезда часто имеют собственное название. Кроме уже упоминавшегося поезда «Белые ночи», есть также «Красная стрела» (Москва – Петербург), «Белогорье» (Москва – Белгород), «Лотос» (Москва – Астрахань), «Арктика» (Москва – Мурманск), «Янтарь» (Москва – Калининград), «Поморье» (Москва – Архангельск).