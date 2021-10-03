Топ-3 опасных существ Черного моря

В Черном море нельзя наткнуться на акул-людоедов, зубастых мурен или электрических скатов, но это вовсе не значит, что вашей жизни там ничего не угрожает. "Рамблер" расскажет о морских обитателях, которые представляют опасность для человека.

Колючая акула (катран)

Длины акулы в среднем составляет около двух метров, она обитает не только в Черном, но и в Баренцевом, Охотском и Японском морях. А колючей ее называют за счет двух крепких острых шипов, которые имеют ядовитые железы, расположенные перед спинными плавниками. Ими акула способна нанести глубокие раны, которые приведут к развитию воспалительной реакции. Несмотря на довольно слабые вещества в яде, этих обитателей следует избегать.

Скат хвостокол (морской кот)

На первый взгляд он может показать обычным скатом, но на деле у него на хвосте самый настоящий меч, размер которого составляет до 20 сантиметров. Сам же хвостокол вырастает до одного метра в длину. Яд морского кота, попав в ранку, вызывает болезненные явления, сходные с укусами ядовитой змеи. Он действует в равной степени как на нервную, так и на кровеносную системы. С раной от хвостокола следует немедленно обратиться к врачу. Стоит отметить, что этот вид скатов достаточно пугливы, они боятся шума и стараются уплыть как можно дальше от купальщиков.

Морской дракончик (морской скорпион)