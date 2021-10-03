Отель на колесах: сколько стоит люкс в поезде

Личная ванная и горячее питание — «Рамблер» выяснил, как путешествуют пассажиры в купе класса люкс.

Фото: company.rzd.ru company.rzd.ru

О бизнес-классе в самолете слышал каждый, но и в поезде можно устроиться с комфортом, если путешественник готов раскошелиться. Для этого нужно взять билет в вагон класса «Люкс». Разумеется, такие вагоны есть в поездах, которые курсируют по маршруту Москва – Берлин – Париж , Москва – Ницца и Москва – Хельсинки.

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Однако люксовые удобства можно себе обеспечить, путешествуя и по России. Например, такие вагоны, больше похожие на мини-гостиницу, есть в поездах которые идут из Москвы в Анапу ( 012М), Адлер ( 102М), Петербург ( 002А 004А), Самару ( 010Й), Саратов ( 009Г), Назрань ( 146Э), Великий Новгород ( 042А), Саранск ( 042Й). И это не полный список. Кроме того, по маршруту Москва — Петербург курсируют два частных фирменных поезда — «Мегаполис» и «Гранд Экспресс» со стандартными купе, СВ и купе люкс («Гранд», «Гранд Империал Сингл» и «Гранд Империал»).

Кстати, ошибочно было бы считать, что такие вагоны есть только в столичных составах. Например, в вагоне люкс можно прокатиться из Хабаровска во Владивосток ( 006Э) или из Петербурга в Нижний Новгород ( 059А).

Случайные попутчики в купе исключены, потому что купе выкупается полностью и билет оформляется на одного человека. При этом пассажир может ехать и в одиночестве, и со спутником. Также можно взять с собой одного или двух детей не старше 10 лет и домашних животных.

На международных маршрутах до Берлина, Парижа и Ниццы с двумя взрослыми может ехать один ребенок до 12 лет, с одним взрослым — два ребенка до 12 лет. Если же пассажир едете в Хельсинки, то максимальный возраст ребенка — шесть лет. При этом на детей нужно оформить безденежный билет, льготы не действуют.

Вообще вдвоем путешествовать в купе люкс выгоднее, потому что все сборы в любом случае взыскиваются как за двоих.

Сколько же стоит все это удовольствие? Цена билета из Москвы в Петербург стартует от 18 579 рублей, в «Гранд Экспресс»— от 16 133 рублей, в Анапу — от 32 330 рублей, в Адлер — от 36 336 рублей, в Самару — от 25 266 рублей, в Назрань — от 30 760 рублей, в Саранск — от 18 152 рублей. Стоимость поездки в одну сторону из Хабаровска во Владивосток в люксе начинается от 18 904 рублей.

Можно сэкономить, если купить билеты туда и обратно сразу, тогда размер скидки доходит до тридцати процентов.

company.rzd.ru

Что же получают пассажиры такого купе? Повышенный комфорт начинается с прибытия на вокзал, поскольку для пассажиров таких вагонов (а также СВ) предусмотрены специальные залы ожидания с изысканным убранством, мягкими диванами и собственным кафе. Попасть сюда можно при предъявлении билета и паспорта. Услуга действует на протяжении трех часов.

Люксовые вагоны бывают следующих видов: четыре купе в вагоне (1А), пять купе (1И) и шесть купе (1М). Причем в четырехкупейных вагонах есть бар, где можно выпить чай, кофе, коктейли или алкогольные напитки.

В самом купе прежде всего приятно удивляют размеры. Купе класса 1А в два раза больше обычного, класса 1М — в полтора. Все купе двухместные, при этом каждое состоит из двух комнат — собственно спальни и ванной. Нижний диван можно разложить в полутороспальную кровать. Ширина верхнего места — 90 см. Также в комнате есть столик, кресло, шкаф для вещей, сейф, телевизор, мультимедийный проигрыватель, кондиционер и кнопка вызова проводника. Оба спальных места оборудованы личными светильниками и розетками.

Индивидуальный санузел оснащен душевой кабиной, раковиной, унитазом и полом с подогревом. Это решает самую неприятную особенность путешествия на поезде — необходимость пользоваться общей уборной и ожидание в очереди к ней. Кстати, личный туалет работает даже во время стоянок.

К тому же каждый пассажир получает личный туалетный набор, куда кроме бритвенного набора, расчески, мыла, шампуня, геля для душа, щетки и зубной пасты, входят махровый халат и тапочки. Мелочь, но приятно.

Обычно входит в стоимость билета и горячее питание, но эту информацию лучше уточнить перед покупкой билета. Блюда готовятся прямо в поезде, так что не стоит опасаться несвежей еды. Меню практически не отличается от ресторанного: есть первые и вторые блюда, холодные и горячие закуски, десерты и напитки, в том числе и алкогольные. Сервировка также радует глаз: мельхиоровые вилки и ложки, керамические тарелки, льняные салфетки, напитки в бокалах. Кстати, бутылка минеральной воды и ваза с фруктами в виде презента ожидает каждого пассажира еще при посадке на поезд.