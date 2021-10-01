2000 за круиз на поезде: как сэкономить на отеле

В поездке на туристическом поезде можно увидеть сразу несколько городов и не платить за проживание в отелях. О железнодорожных круизах читайте в материале “Рамблера”.

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Стоит начать с того, что железнодорожные круизы нельзя назвать каким-то новшеством. Туристические поезда пользовались спросом еще в Советском Союзе и во время перестройки про них не забыли. Чаще всего такие составы ходили по маршрутам к морю. Пассажиры брали билеты на поезд, который доставлял их на вокзал курортного города и несколько дней вдоволь купались и загорали, возвращаясь в свой вагон, чтобы переночевать. Сегодня железнодорожные действуют примерно по такому же принципу. С оговоркой, что маршрутов становится больше, они более продолжительные и уровень комфорта для гостей-пассажиров стараются существенно повысить.

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Итак, что же представляют собой железнодорожные круизы.

На самом деле туристические круизы по железной дороге мало чем отличаются, скажем, от круизов речных. Покупаете билет и на несколько дней отправляетесь в небольшое путешествие с возможностью побывать в нескольких городах, посмотреть их достопримечательности и не беспокоиться о бронировании гостиниц.

Железнодорожные круизы, как правило, рассчитаны на неделю и за это время можно успеть посетить довольно большое количество городов. В туристических поездах могут быть плацкартные вагоны, сидячие, купейные, СВ и вагоны класса “Люкс”. В зависимости от выбора категории вагона, а также продолжительности и направления формируется стоимость путешествия.

В среднем цены на билеты в плацкарт составляют около 2000 рублей, путешествие в купейном вагоне — от 5000 рублей на человека, за повышенный комфорт СВ придется заплатить от 7000 рублей (все цены указаны на 2021 год, прим. ред.). Это если говорить о не слишком длительных путешествиях, таких, например, как маршрут Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Стоимость же поездки, скажем, на круизном поезде “Жемчужина Кавказа”, следующем из Москвы по маршруту через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград, начинается от 8000 рублей. Для детей действуют специальные тарифы.

Расписание железнодорожных круизов разработано таким образом, чтобы путешественники ночь проводили в пути, утром приезжали в новый город и могли посвятить весь день осмотру достопримечательностей. Завтракать, обедать и ужинать гости могут в вагоне-ресторане, но никто не будет против, если вам вздумается перекусить в кафе во время остановки и прогулки по городу.