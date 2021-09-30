Как в Куршевеле: где покататься на лыжах в России и не разориться

Горнолыжные курорты России откроются для туристов уже в конце октября-начале ноября. «Рамблер» поговорил с генеральным директором федеральной сети туристических агентств «Хоттур» Натальей Шевцовой и выяснил, где и за сколько можно покататься на лыжах и сноубордах в нашей стране и при этом не разориться.

Шерегеш

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Где: Кемеровская область (5 км от поселка Шерегеш)

Стоимость ски-пасса на сезон-2021/2022 – 1450-3000 р./сутки в зависимости от выбранных дат.

Особенности: Шерегеш – большой горнолыжный комплекс, в котором работают, как минимум, шесть операторов канатных дорог. В сезон в Шерегеше толщина покрова для катания достигает 4 метров, а его качество считают одним из лучших в мире. Отдельно хочется отметить сервис на курорте: рестораны и бары «борются» за внимание отдыхающих, поэтому следят за качеством продуктов, работают с постоянными обновлениями меню и постоянно устраивают акции, скидки и «счастливые часы».

В Шерегеше хорошо отдыхать семьей: там и специальные горнолыжные школы, где малышей учат кататься, и детские комнаты, и меню для маленьких посетителей, и развлечения, которые оценят как дети, так и взрослые.

Большой Вудъявр

Где: Муромская область, г. Кировск

Стоимость ски-пасса на сезон-2021/2022 – 1300-1600 р./сутки в зависимости от выбранных дат.

Особенности: Курорт состоит из двух основных склонов: Северный и Южный – у каждого есть свои преимущества, с которыми проще разбираться на месте. Всего на курорте 23 трассы общей протяженностью 25 километров. Что касается экипировки: в Кировске много частных прокатов – цены значительно дешевле, чем на самом курорте.

По поводу жилья: в Кировске всего пара гостиниц и хостелов, которые в сезон, разумеется, загружены под завязку, поэтому стоит рассмотреть и квартиры, которые сдают посуточно. До курорта из города всегда можно дойти пешком или вызвать такси (поездка обойдется примерно в 150 рублей).

«Роза Хутор»

Где: Адлерский район Сочи ( 40 км от Адлера)

Стоимость ски-пасса на сезон-2021/2022 – 3450-3950 р./сутки в зависимости от выбранных дат.

Особенности: «Роза Хутор» – один из самых популярных горнолыжных курортов в России. Туда можно добраться любым видом транспорта: поездом, самолетом и на личном транспорте. На курорте работают 28 канатных дорог, общая протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, имеется 14 отелей (от недорогих до премиум-класса), а также собственный пляж на черноморском побережье. На «Розе Хутор» предусмотрена каждая мелочь для комфортного отдыха туристов: от многочисленных пеших троп, парка водопадов и смотровых площадок до SPA-салонов, оздоровительных центров и ресторанов.

Отдельно отметим, что на «Розу Хутор» лучше ехать в будние дни -

на этом курорте большой поток отдыхающих, что может создавать некоторые неудобства, а также очереди на подъемники.

Бобровый Лог

Где: Красноярск

Стоимость ски-пасса на сезон-2021/2022 – 840-1200 р./ 10 подъемов для взрослых и 550-780р./10 подъемов для детей в зависимости от выбранных дат.

Особенности: В холодный сезон на этом курорте (он находится в черте города) все условия для любителей зимних видов спорта — горнолыжный комплекс, ледовый каток, различные активности и развлечения для взрослых и детей.

По поводу проживания: в Красноярске есть отели на любой вкус и кошелек: от премиум-класса до небольших хостелов (500 рублей за койку в сутки). Добраться до курорта можно как на поезде (время в пути - 2,5 суток), так и на самолете (перелет из Москвы занимает 4,5 часа).

@bobrolog

Домбай

Где: Карачаево-Черкесская Республика

Стоимость ски-пасса на сезон-2021/2022 – 1150-2000 р./сутки в зависимости от выбранных дат.

Особенности: Курорт постоянно развивается, поэтому среди любителей зимних видов спорта находится на хорошем счету. Помимо катания на Домбае можно любоваться панорамами соседних гор, лесами и ущельями. Также туристы могут заинтересовать и окрестности: съездить на экскурсии в ближайшие города (Железноводск, Кисловодск), искупаться в термальных источник и попить настоящий нарзан.