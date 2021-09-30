Как дешевле доехать до Великого Устюга на Новый год 2022

В декабре цены на тур до родины Деда Мороза вырастают до 20 тысяч на одного человека за три дня. Российский город Великий Устюг под Новый год становится центром притяжения туристов, так как там находится резиденция Деда Мороза. Однако цены на билеты и на дорогу растут, поэтому "Рамблер" проанализировал, на чем дешевле доехать до Великого Устюга в Новый год из Москвы.

На самолете

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Рейсы в Великий Устюг из Москвы осуществляются с пересадкой в Череповце. Перевозки выполняет авиакомпания "Северсталь" по вторникам, четвергам и воскресеньям. Пока что на сайте авиакомпании нет информации о продаже билетов на новогодние праздники, но в зимний сезон перевозчик добавляет дополнительные рейсы из-за высокого спроса.

Цены на билеты на новогодние каникулы 2021 достигали 25-30 тысяч на человека туда-обратно. Из Санкт-Петербурга вылет дешевле и обойдется в 20-25 тысяч рублей.

Аэропорт Великого Устюга находится в трех километрах от центра города. Туда можно добраться на автобусе, маршрутке или такси. Дешевле всего поехать на автобусе, но ваш путь будет немного дольше. Поездка на такси занимает восемь минут и обойдется примерно в 150 рублей в зависимости от тарифа.

На поезде

Конкретно в Великий Устюг ходит поезд под названием "Зимний экспресс". Билеты туда можно купить только у туроператоров в рамках пакетной поездки к Деду Морозу. Путешествие длится три дня, ехать до Великого Устюга чуть меньше суток. Стоимость тура на три дня для взрослого, если ехать в плацкарте, составит от 18 до 20 тысяч рублей, купе обойдется дороже — 25-26 тысяч рублей. Для детей предусмотрены более дешевые билеты в зависимости от возраста. Билет для школьника в плацкарте будет стоить 14-16 тысяч, в купе — от 14 до 25 тысяч.

На поезде можно добраться самостоятельно. Ближайшие железнодорожные станции — Ядриха и Котлас. До первой станции ехать 20 часов. Самые дешевые — сидячие места и стоят они тысячу рублей, плацкарт обойдется в 1300 на человека в одну сторону, купе — от 2,5 тысяч рублей. Таким образом, купе на четверых в одну сторону будет стоить 10 тысяч рублей. Цены на дорогу до Котласа примерно такие же. Оттуда до Великого Устюга можно добраться на автобусе или такси. Станции расположены в 54 и 70 километров от Устюга.

На машине

Из Москвы до Великого Устюга — 900 километров, навигатор показывает, что ехать туда около 12 часов на автомобиле. При условии холодов и постоянно работающего обогревателя на дорогу в зависимости от машины вы потратите один-полтора бака бензина в одну сторону. Таким образом, дорога туда-обратно обойдется вам в сумму от 2,5 тысяч в одну сторону. На дорогу туда-обратно на всю семью вы потратите пять тысяч.

Кроме того, стоит учитывать погодные условия. Дело в том, что в великом Устюге выпадает гораздо больше осадков, а также гораздо холоднее, чем в европейской части России. Поэтому будьте готовы к тому, что ваша машина может замерзнуть, запаситесь омывайкой для окон и щеточками от снега.

На автобусе

Прямых рейсовых автобусов до Великого Устюга не существует. Для этого вам нужно добраться до Вологды, а уже оттуда поехать на автобусе до резиденции Деда Мороза. Из Вологды транспорт до этого города ходит каждые два часа. Билет на автобус из Москвы до Вологды будет стоить примерно тысячу рублей, длительность поездки составит семь часов. Из Вологды до Великого Устюга ехать еще шесть часов, стоимость билета — 1300 рублей. Таким образом, поездка туда-обратно на одного человека обойдется примерно в 2,5 тысячи. На четверых билеты на автобус обойдутся в 10 тысяч рублей.