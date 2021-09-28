Купил машину: сколько зарабатывают продавцы кукурузы на пляже

Жилье, загар и 25% с продажи — и это только малая часть плюсов работы на пляже. «Рамблер» рассказывает истории людей, которые за летний сезон могут заработать миллион рублей.

На русском юге таких продавцов полно. Они продают кукурузу, пирожки и чурчхелу — самые популярные продукты на российских пляжах. Иногда "в поле" выходят женщины преклонного возраста, и туристы пытаются им помочь и купить что-то. В итоге на человеческой психологии эти люди за сезон зарабатывают довольно крупную сумму, которую некоторые не могут получить в мегаполисах.

Видео дня

Блогер под ником Travel Maniac рассказал в своем канале, что разговорился с продавцом кукурузы из Крыма. Мужчину зовут Вовчик, он работает на себя и за сезон успел обновить машину.

Схему заработка он объяснил так: цена за початок составляет от 10 до 25 рублей в сезон, а продают ее на пляжах за 100 рублей. Тем, кто работает не на себя, везет меньше. Они получают от 10 до 20 процентов прибыли.

«Все пляжи поделены, "люди" занимаются этим вопросом. Так что на городских и других массовых пляжах вся торговля под ними, и они просто нанимают реализаторов. Пляжи поменьше, там уже другой принцип. Но все равно все поделено, чужака "свои" не пустят, нужно порешать с ними этот вопрос», — комментирует автор схему продажи кукурузы.

Он разговорился с продавцом, и тот рассказал, что за сезон зарабатывает миллион рублей. Если он прибыльный, то сумма заработка может достигать цены машины.

Как говорит автор, если человек работает на себя, за день он зарабатывает от 5 до 20 тысяч. Те, кто является лишь реализатором, получает за день от одной до 3,5 тысяч рублей.

Примечательно, что такой бизнес существует во многих странах постсоветского пространства. Так портал «Вместе» рассказал о продавце Виталии, который ежегодно приезжает на Азовское море из Запорожской области.

Он подтверждает, что продавцы на найме получают 25% от проданного. В день выходит 350-500 гривен (1000-1300 рублей).

Виталий рассказал, что работает сам на себя. Покупает кукурузу оптом за 9 гривен, а продает на пляже за 40. Итого с одного человека получается 31 гривен чистой прибыли (84 рубля). В разгар сезона его прибыль за день может достигать 2000 гривен (5500 рублей).

При этом Виталий отмечает, что с каждым годом становится все сложнее продавать. Приходится привлекать больше внимания.

«Просто так уже ничего не продашь! Сегодняшние продавцы или в громкоговоритель стихи рассказывают, или фокусы показывают, таким образом привлекая людей к своему товару. Я считаю, что продавцы на побережье – просто боги маркетинга! Хочешь заработать – придумай такое, что никто до тебя не выполнял – и гастролируй!»

Почти все продавцы в один голос говорят, что работать на себя в разы лучше, чем на другого человека. Так прибыль больше. Однако это подходит тем, кто живот на побережье или недалеко от него и имеет машину.

Если человек хочет заработать на продаже кукурузы и приезжает из другого региона, лучше ему пойти работать на тех, кто тут давно. Таким предоставляют жилье, товар и площадку для работы. Ее точно никто не займет, потому что многие популярные пляжи негласно закреплены за владельцами бизнесов.

workius.ru

Вакансию продавца кукурузы можно найти на различных сайтах по подбору работы. В объявлении написано, что можно приходить без опыта, а оплачивается работа от 1000 рублей за смену. Три дня работы и три дня выходных. В вакансии написано, что приветствуются пенсионеры. Предположительно из-за того, что они вызывают жалость у людей, и те с радостью помогают пожилым людям.