Зачем туристу ехать в русскую Арктику

В высокоширотной Арктике завершается туристический сезон, начавшийся в июне: именно в эти четыре месяца погодные условия наиболее благоприятны для посещения региона. Такой период за полярным кругом совпадает с календарным летом, но времена года в Арктике своеобразны и во многом не похожи на те, что привычны большинству россиян. Здесь они отличаются не столько разницей среднесуточных температур, сколько условиями освещения. Зима в Арктике совпадает с непрерывной полярной ночью: под широтой 75-й параллели она длится 98 суток, под 80-й — 127 суток. Как жители российского Заполярья проводят осень и готовятся к скорой зиме — в Instagram-репортаже «Ленты.ру».

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Видео дня

carski.a: Сентябрь. Хибины. Первый снег.

andrei_nekhaenko: (...) Кругом голая тундра, карликовые березы, ягоды. Морошка, например. 30 сентября, а она еще очень даже ничего. Примерно как хорошее безалкогольное пиво, если ты сегодня за рулем.

little_planet.art: Наша осень. Уже почти девять лет я живу на севере и не перестаю удивляться и восхищаться местной природой — сопками, озерами, разнообразию камней, мха, травинок, ягод, грибов. Именно здесь осень стала моим любимым временем года!

museum.albanov: Осень в Мурманске — для любителей закатов. Они там длятся часами, а секрет в том, что полярный день подошел к концу, и солнце уже не поднимается так высоко. От этого и создается впечатление, что полдня рассвет — полдня закат.

svetlanaseverart: Скоро полярная ночь, а сезон северных сияний уже открыт!

ivolga__art: Признаки осени.

elenalubitmir: Воздух на Ямале в сентябре холодный, с морозной свежестью утром. Солнца уже нет. Вообще... От слова совсем. Осень на Ямале очень быстрая! Я бы даже сказала слишком)

alenakochevanova: -1°, морозное туманное утро воскресенья.

_egorovvitaly_: Осень на Кольском полуострове толком и лета не было, и вроде деревья стояли еще недавно зелеными, как все вмиг приобрели осенние наряды. Ну что же, впереди ждут зимняя тундра и подледная рыбалка, охота и многие другие радости грядущего сезона. Всему свой черед!