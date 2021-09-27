5 регионов России с самой вкусной национальной кухней

Действительно, с нашествием раскрученных ресторанов быстрого питания, одинаковых в любой точке планеты, мы почти забыли, что и в России есть регионы с очень необычными уникальными блюдами. Поверьте, стоит отправиться в кулинарное путешествие по стране. Во-первых, ради вкусной еды, а во-вторых, чтобы через национальную кухню познакомиться с самобытной культурой и историей народов России.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг российских регионов с самыми необычными блюдами, поражающими яркими вкусовыми сочетаниями.

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Башкирия

Башкирия по праву занимает первое место в рейтинге — ее национальная кухня моментально покоряет неповторимыми вкусами и ароматами.

Король башкирской кухни — бешбармак. Он состоит из трех частей, которые подаются на разных тарелках: вареное мясо с домашней лапшой, бульон и, наконец, корот — природный фестал. Название блюда переводится как «пять пальцев», потому что бешбармак традиционно едят руками, прихлебывая бульон глубокой ложкой.

Еще один деликатес, который обязательно нужно попробовать — «казы», домашняя колбаса из конины, приготовленная из жирного мяса с ароматными специями.

А на десерт отведайте пухлых башкирских пончиков — баурсаки буквально тают во рту. Желанным сувениром из поездки в республику станет башкирский мед. Его производят необычные, «правильные» бурзянские пчелы.

Иркутская область

Иркутская область удивит необычными блюдами даже самых искушенных путешественников, ведь на ее территории проживают представители 160 национальностей, каждая из которых имеет собственные традиции, самобытную культуру и невероятно вкусную кухню. Так, путешествуя по Иркутску, обязательно попробуйте монгольские народные блюда, например, цуйван, жареную домашнюю лапшу с мясом. Непростительно обойти стороной и жемчужину бурятской кухни — позы — большие сочные манты.

Разнообразию национальных рецептов нет предела, но главный деликатес местной кухни — байкальский омуль. Он неизменно нежный и вкусный, как его ни готовь! Можно коптить и засаливать, варить из него уху и просто ничего не делать, есть сырым. На энецком языке такое блюдо называется «сагудай». Специалисты утверждают, что сагудай, ко всему прочему, отличная закуска.

Татарстан

На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, но самые необычные блюда в Татарстане — десерты. Гости должны обратить внимание на чак-чак, как-тош и абсолютно волшебный талкыш калеве. Каждое блюдо имеет уникальную историю: как-тош, например, считается ранней «элитной» версией чак-чака. В старину лишь богатые татары могли позволить себе этот не только вкусный, но и очень полезный деликатес из миндаля и меда.

Больше узнать о происхождении и рецептах блюд можно в казанском музее чак-чака. После экскурсии путешественникам предложат продегустировать разные виды этого лакомства, рассмотреть национальные костюмы разных эпох, выпить душистого чая из самовара.

Конечно, татарская кухня славится не только десертами. Если вы оказались в Татарии, попробуйте эчпочмак (треугольный пирожок с начинкой из мяса, лука и картофеля) и лепешки кыстыбый с пшенной кашей. Получите ни с чем не сравнимые необычные ощущения!

Новосибирская область

Рецепты народностей, населяющих Новосибирскую область, уникальны и бережно передаются из поколения в поколение. Необычные вкусы блюдам придают местные ингредиенты — сибирская рыба и мясо диких животных (медведя, лося, бобра). Яркий акцент в этих блюдах — дары природы: белые грибы, ягоды и папоротник. Последний, кстати, сибиряки добавляют в пельмени и теплые салаты, а также засаливают на зиму. Путешественникам стоит попробовать строганину и сугудай из свежей местной рыбы — они здесь особенно хороши.

Новосибирцы настолько любят местную кухню, что даже составили и издали «Вкусный путеводитель по Новосибирской области».

Адыгея

Одно из национальных блюд республики сложно не только приготовить, вряд ли с первого раза удастся произнести его название. Шхомчхантхупс — это сытный диковинный суп с каштанами, фасолью, ароматной зажаркой и пряной зеленью. Конечно же, на ум приходит аутентичный адыгейский сыр, полюбившийся жителям всех регионов России, а также кояж — жареный сыр с зеленью — свежий и ароматный.