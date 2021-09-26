Как вернуть до 20 тысяч рублей за отдых в России

Уже несколько лет в России действует специальная программа правительства "Туристический кешбэк", в рамках которой государство возвращает до 20 процентов от стоимости туров по России. "Рамблер" расскажет подробнее об этой программе.

"Туристический кешбэк" впервые запустили в августе 2020 года, второй этап продлился с середины октября до 10 января 2021 года, а третий действовал с 18 марта по 30 июня 2021 года. За новыми этапами открытия программы можно следить на официальном сайте мирпутешествий.рф.

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Что нужно сделать для получения кешбэка

В первую очередь, необходимо всем желающим оформить национальную платежную карту "Мир", если у вас ее еще нет. Карты других платежных систем не позволят вам получить кешбэк по программе. Далее нужно зарегистрироваться на сайте Ростуризма в программе лояльности, а затем уже выбрать на мирпутешествий.рф тур, отель или санаторий у партнера программы. С каждым этапом "Туристического кешбэка" список партнеров растет.

Затем необходимо до определенной даты, которая будет указана после очередного открытия программы полностью оплатить выбранный тур по России или проживание в отеле картой "Мир". Это можно сделать как самому, так и с помощью туроператора. При этом период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей.

Кешбэк обычно приходит на карту, с которой был произведен платеж, уже в течение пяти дней после оплаты. Также на официальном сайте программы будет указан срок, до которого необходимо будет вернуться.

Другие условия

После выполненных условий программы, путешественнику из российского бюджета вернут 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей на человека в зависимости от туристической путевки. Также стоимость отпуска не должна быть ниже определенной суммы. В 2021 году она составляла 25 тысяч рублей. Но важно помнить, что при отмене путешествия кешбэк спишется с вашей карты автоматически.