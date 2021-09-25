5 недорогих мест в России, где самая красивая осень

Сделать фотографии в окружении желто-красных деревьев, потоптать ботинками золотые листья и подышать прохладным октябрьским воздухом — вот список дел путешественника на осень. "Рамблер" собрал пять недорогих направлений внутри страны, где можно любоваться осенью.
Билет из Москвы: 3189 руб.
Время в пути: 16 часов
Республика усеяна хвойно-лиственным массивом: осенью леса наполовину желтые, наполовину зеленые. Добавьте к картинке зеркально-чистые озера, горные виды — и получите идеальное место для осенних выходных. Особенно туристы советуют горный парк Рускеала, добраться до которого можно на машине или автобусе. Рядом находится бывший мраморный карьер и водопады на реке Тохмайоки. Берите в путешествие ветровки, свитера и резиновые сапоги: погода в Карелии непредсказуемая.
Билет из Санкт-Петербурга: 350 руб.
Время в пути: 3 часа
За атмосферой европейской осени отправляйтесь в бывший финско-шведский город на берегу Выборгского залива. Насладиться осенью можно в парке Монрепо или с высоты птичьего полета с Часовой башни. Обязательный пункт программы — съесть крендель и выпить глёг из красного вина.
Билет из Москвы: 725 руб.
Время в пути: 4 часа
Усадьба расположена в Тульской области, из Москвы можно добраться на автобусе, машине или электричке — идеальный вариант для путешествия одним днем. На территории находится музей заповедника, где проводятся лекции, чтения и мероприятия, посвященные Льву Толстому — самому известному жителю усадьбы.
Билет из Новосибирска: 969 руб.
Время в пути: 4 часа
Осенью Алтай не менее прекрасен, чем летом. Проехаться по Чуйскому тракту, устроить пикник на берегу Катуни, заночевать в палатке рядом с Белухой — и жизнь хороша.
Билет из Сочи: 986 руб.
Время в пути: 5 часов
Многие путешественники едут осенью на Кубань: море в Сочи, Лазаревском и Анапе достаточно теплое даже в октябре. Чтобы разнообразить привычный отдых, отправляйтесь на день в село на берегу озера Абрау: погуляйтесь по Арт-парку, зайдите в Музей шампанского, а затем укройтесь от ветра в Галерее света.