5 недорогих мест в России, где самая красивая осень

Сделать фотографии в окружении желто-красных деревьев, потоптать ботинками золотые листья и подышать прохладным октябрьским воздухом — вот список дел путешественника на осень. "Рамблер" собрал пять недорогих направлений внутри страны, где можно любоваться осенью.

Парк Рускеала, Карелия

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Билет из Москвы: 3189 руб.

Время в пути: 16 часов

Республика усеяна хвойно-лиственным массивом: осенью леса наполовину желтые, наполовину зеленые. Добавьте к картинке зеркально-чистые озера, горные виды — и получите идеальное место для осенних выходных. Особенно туристы советуют горный парк Рускеала, добраться до которого можно на машине или автобусе. Рядом находится бывший мраморный карьер и водопады на реке Тохмайоки. Берите в путешествие ветровки, свитера и резиновые сапоги: погода в Карелии непредсказуемая.

Выборг, Ленинградская область

Билет из Санкт-Петербурга: 350 руб.

Время в пути: 3 часа

За атмосферой европейской осени отправляйтесь в бывший финско-шведский город на берегу Выборгского залива. Насладиться осенью можно в парке Монрепо или с высоты птичьего полета с Часовой башни. Обязательный пункт программы — съесть крендель и выпить глёг из красного вина.

Ясная Поляна, Тульская область

Билет из Москвы: 725 руб.

Время в пути: 4 часа

Усадьба расположена в Тульской области, из Москвы можно добраться на автобусе, машине или электричке — идеальный вариант для путешествия одним днем. На территории находится музей заповедника, где проводятся лекции, чтения и мероприятия, посвященные Льву Толстому — самому известному жителю усадьбы.

Алтай

Билет из Новосибирска: 969 руб.

Время в пути: 4 часа

Осенью Алтай не менее прекрасен, чем летом. Проехаться по Чуйскому тракту, устроить пикник на берегу Катуни, заночевать в палатке рядом с Белухой — и жизнь хороша.

Абрау-Дюрсо, Краснодарский края

Билет из Сочи: 986 руб.

Время в пути: 5 часов