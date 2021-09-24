Столовые Сочи, где не страшно есть

В Сочи и близлежащих районах расположено довольно много столовых, которые соседствуют с дорогими ресторанами. Туристы, приезжающие сюда, могут сначала запутаться в том, где действительно стоит есть. Чтобы во время отпуска в Сочи ваши глаза не разбегались, "Рамблер" сравнил оценки, отзывы и цены в различных столовых Сочи. В этом курортном городе многие столовые существуют довольно давно. Если в других крупных городах культа столовых уже нет, но в сочинском районе они есть на каждом углу.

В таких заведениях действительно выгодно обедать или ужинать. Если в ресторане на набережной за ужин вы заплатите до двух тысяч на одного человека без напитков, то средний чек в соседней столовой будет составлять 250-300 рублей. При этом, в них лучше всего обедать, так как к вечеру остается маленький выбор блюд. Не стоит ожидать от столовых буйства вкусов и изысканной кухни. Отнеситесь к этому как к возможности сэкономить и поесть домашнюю еду.

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Столовая "Укроп"

У этой столовой Сочи один из самых высоких рейтингов и большинство положительных отзывов. Как сообщают посетители, здесь средний чек на обед из двух блюд и напитка варьируется от 250 до 300 рублей. Кроме того, многие отмечают, что здесь все приборы и посуда одноразовые, а девушки, которые занимаются обслуживанием, ходят в масках и перчатках. О качестве блюд люди отзываются хорошо и говорят, что блюда тут приготовлены так, как в обычной столовой.

"Место недорогое, готовят вкусно", "Порции большие, цены адекватные", "Вежливый персонал"

Однако и у этой столовой есть свои недостатки. Здесь даже для посетителей платный туалет, который обойдется вам в 15 рублей. Кроме того, некоторые гости отмечают маленький выбор блюд.

Столовая "Кориандр"

Еще одна столовая в Сочи в высоким рейтингом. Много отзывов посетителей и фотографий. Столовую часто любят навещать семьи с детьми, потому что здесь есть большой выбор десертов. Цены здесь такие же, как и в других столовых. Как говорят посетители, обед на троих обошелся им в 900 рублей. Кроме того, здесь представлены продукты здорового питания. Большинство посетителей остались в приятном впечатлении после посещения, но есть и те, кто отметил свои минусы.

"Вкусно, быстро, но дороговато", "В час-пик с местами дефицит", "Очень вкусные завтраки, обеды и ужины в этом заведении"

Как пишут туристы, на самом деле здесь немного дороже, чем в других столовых, так как порции небольшие. Кроме того, некоторые жалуются на грубый персонал, который плохо относится к покупателям и не соблюдает очередь.

Столовая "Сели поели"

Еще одна столовая Сочи с незамысловатым названием говорит нам о том, что это место отлично подходит для небольшого перекуса или обеда "на бегу". Эту столовую рекомендуют тем, кто хочет поесть домашнюю еду. Однако, как говорят посетители, еда — единственный плюс этого заведения. Она находится в подвальном помещении, да и персонал там не очень доброжелательный. Местные жители говорят, что эта сеть столовых существует уже много лет, и с тех пор там ничего не меняется.

"Отзывчивый персонал, низкие цены и вкусная еда", "Одна из самых недорогих кафе столовых в Сочи. Вкусно, быстро. Приемлемо. Салат от 50р. Суп 50-100. Второе от 120 р. Порции большие", "Для Сочи это очень бюджетно"