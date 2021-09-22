6 тысяч на неделю: выгодно ли питаться на юге в столовых

Питание на отдыхе всегда весомая статья расходов. Одни туристы сразу ищут отели с системой «все включено», другие рассчитывают обойтись услугами местных столовых, кафе и ресторанов. «Рамблер» разобрался, какой вариант будет дешевле на примере Сочи, Геленджика и Анапы.

Фото: Pixabay Pixabay

Сочи

Видео дня

Первая неделя (7 дней, 6 ночей) октября для двух взрослых в отеле с трехразовым питанием обойдется в радиусе от 19 200 тысяч в отеле «Морская звезда» и 21 600 тысяч рублей в пансионате «Эдем Корпус 2» до 65 670 тысяч в гостевом доме «Cyfoeth» и 569 200 тысяч в «Villa by RODINA Grand Hotel & SPA». Если же пара приехала с одним десятилетним ребенком, то в той же «Морской звезде» номер с трехразовым питанием будет стоить уже 31 200 рублей.

А вот номер в гостинице только с завтраком, взрослой паре обойдется в 9720 рублей, например, отель «Sunlion Мадагаскар» или 10260 рублей — например, гостевой дом «Sunlion Лазурит».

Впрочем, гости города могут попробовать довериться местному общепиту. Средний чек в столовых Сочи варьируется от 200-250 рублей («Розмарин», «Патиссон», «Сели Поели», «Ем и ем», «Кухня») до 450 рублей — «Шале», «Все ли Поели», «Real». Посидеть в ресторане, конечно, выйдет дороже. Средний чек варьируется от 2000 рублей — например, « Папа может», «Паштет», «Променад», «Barceloneta» до 4000 рублей — «Океан», «Грильяж», «Баран-Рапан», «Syndicate».

Таким образом, если питаться в Сочи исключительно в столовых три раза в день, то за неделю у одного туриста уйдет от шести до восьми тысяч рублей. Меню ребенка может обойтись и дороже из-за разнообразия блюд.

Геленджик

Здесь пара без детей, желающая ежедневно наслаждаться завтраком, обедом и ужином, может отдохнуть в отелях «Ной», «Атлас», «Премьер». Цена недели варьируется в пределах 20-25 тысяч рублей. Пансионат «Кубань» или Санаторий «Русь» обойдутся подороже — в границах 32 тысяч. А неделя в «Мона Лизе» только с завтраком будет стоить 4704 рубля. Такая же неделя в отеле «Белый дом» — 8820 рублей, в гостинице «Ника» — 12420 рублей.

Средний чек одного приема питания в местных столовых составляет 250-300 рублей. А вот поход в ресторан обойдет примерно в 3000 рублей — «Сыроварня», «The Mediterra Green», «Мясо и вино». Хотя можно поесть и дешевле, в пределах полторы тысячи за раз — «Ресторан на Круче», «Венский двор», «Украинский дворик», «Saloon Western». Так что недельное питание в столовых будет чуть дешевле, чем в Сочи — в границах 7 тысяч рублей.

Анапа

Цена недели для пары без детей с трехразовым питанием в этом городе варьируется в границах от 14 000 рублей в пансионате «Нива» и 19 440 рублей в гостинице «Мишель» до 50 тысяч рублей в отеле санатории «ДиЛуч». Цена номера только с завтраком обойдется в пять тысяч рублей, например, гостевых домах «Светлана» и «Маленькая Греция».