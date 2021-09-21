"Не любят нигде": Истории москвичей о том, как их встречают в регионах

В России живет 144,4 миллиона человек, из них жители Москвы составляют всего 8% от всего населения страны. Часто люди из провинции обвиняют столицу и ее жителей в не самых приятных вещах, из-за этого происходит слишком сильное разделение между москвичами и не москвичами. По данным ВЦИОМ, с каждым годом доля россиян, уверенных, что Москва живет за их деньги, увеличивается. В 1999 году их было 81%, а к 2004 году стало 85%.

Согласно опросам экспертов, москвичей больше всего не любят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Сибири. При этом люди чаще всего отвечают, что не любят жителей столицы из-за того, что туда стекаются материальные ресурсы страны, также причиной ненависти называлось высокомерие и лень. В провинции также уверены, что москвичи недолюбливают людей из других регионов.

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При этом, 67% людей, живущих в регионах, заявили о том, что хотят перебраться в Москву, так как в этом городе есть больше возможностей для развития.

Некоторые люди уверены, что даже путешествовать по России москвичам может быть небезопасно. "Рамблер" собрал самые разные истории жителей столицы о том, с чем им пришлось столкнуться во время путешествий по российской глубинке.

Мужчина, путешествующий по России на автомобиле, заявил о том, что людям из Москвы опасно путешествовать по российской глубинке. На своем канале он рассказал, что если в регионах видят машину с московскими номерами или узнают о том, что люди из Москвы приехали, то сразу повышают цены на собственные услуги, так как уверены, что богатые москвичи отдадут любые деньги.

Он также предостерег, что во время путешествий за Урал людей могут избить и даже закидать камнями, поэтому посоветовал быстрее проезжать глухие деревни и не останавливаться там.

"В некоторых деревнях Читинской области и Забайкалья говорят, что лучше вообще не приезжать с московским номером. Могут кидать камнями, а могут и побить, когда узнают о вашей прописке"

В комментариях люди из регионов начали высказываться о своем отношении к москвичам, чем и подтвердили слова автора.

"Думаю, москвичам просто не надо гнуть пальцы и вести себя, как белые господа в дикарском бантустане", "В архангельской , когда заходят задушевные разговоры о "разном" чертыхаются при упоминании о москве и москвичах", "К ленинградцам петербуржцам отношение всегда хорошее, а москвичей действительно не любят нигде", — написали люди в комментариях. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

В некоторых регионах даже есть специальный термин "понаехи", которым называют москвичей, приехавших в регион. При этом слово имеет скорее негативный подтекст. Девушка, переехавшая в Москву из Краснодара, вернулась к себе на родину и столкнулась с негативом от своих старых знакомых.

"Раньше мы все могли себе позволить помидоры, а теперь из-за понаехов-москвичей (специальный местный термин) не можем детям купить овощей и фруктов", — заявила ее подруга о том, что москвичи украли помидоры у краснодарских детей. По ее мнению, из-за приезжающих туристов в магазинах поднимают цены.

Путешественник Дмитрий Бородин в своем блоге привел пример того, как к москвичам относятся даже в соседних регионах.

"В соседней с Москвой Тверской области местный батюшка, увидев нас, сказал "Хорошо, что вы из Петербурга! Петербуржцев мы любим, а вот москвичей нет"

Он обосновал такое отношение пунктами, среди которых зависть, несправедливость, высокомерие москвичей.

Другой путешественник Владимир Севриновский уверен, что в регионы надо ехать с уважением, и тогда в любой точке России с распростертыми объятиями примут любого москвича.