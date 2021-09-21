За что россияне полюбили заброшенные маяки и усадьбы

Внутренний туризм в России — это не только Золотое кольцо, национальные парки, горы и моря. Отдельное популярное направление — поездки на «заброшки». В огромной стране, которая всего за сто лет дважды до неузнаваемости менялась, прошла войны, политические и социальные катаклизмы, осталось множество удивительных объектов — заброшенные маяки, горные села, усадьбы, катакомбы и кладбища кораблей. Многие локации притягивают сотни путешественников и становятся настоящими туристическими Мекками, какие-то из них начинают обживать заново. «Лента.ру» составила подборку таких мест, но напоминает своим читателям, что нахождение там наверняка может быть опасным.

Аул-призрак Гамсутль

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Гамсутль — это живописный аул на вершине горы Амалье в Гунибском районе Дагестана, в 200 километрах от Махачкалы. В переводе с аварского его название означает «У подножья ханской башни». Вероятно, территории приглянулись какому-то хану-завоевателю, но ни его точное имя, ни годы появления аула никому не известны.

Гамсутль расположен на высоте около 1,5 тысячи метров над уровнем моря, оттуда хорошо просматриваются окрестности.

Раньше в Гамсутле кипела жизнь, но около 40 лет назад люди его покинули, а в 2015 году умер его последний обитатель Абдулжалил Абдулжалилов. Он охотно общался с приезжающими туристами и рассказывал им про жизнь села.

Теперь это величественный аул-призрак, который все так же притягивает сотни туристов со всей России. Одна беда — не все убирают за собой мусор.

Наследник «Каспийского монстра»: экраноплан «Лунь»

Экраноплан проекта 903 «Лунь» доставили в дагестанский Дербент в августе 2020 года — он должен стать частью парка военной техники. До этого он 30 лет стоял в доке на базе ВМФ в Каспийске, а теперь стал популярным у туристов и пользователей Instagram.

Экраноплан был собран в 1980-х годах на заводе «Волга» в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Иногда «Лунь» называют «Каспийским монстром», однако это ошибка — «Каспийский монстр» относится к проекту 902 и утонул при испытаниях, сейчас он лежит на дне Каспийского моря.

Что же касается экраноплана «Лунь», то в советское время он рассматривался как перспективное оружие. Размах его крыла составлял 44 метра, длина — 73,8 метра, а взлетная масса — 380 тонн. Его создавали для уничтожения кораблей массой до 20 тысяч тонн. Во время движения экраноплан мог подниматься на 2,5-3 метра над водной гладью и набирать скорость до 500 километров в час.

«Лунь» — первый и единственный построенный корабль из восьми запланированных в проекте 903. Работу над ним приостановили из-за распада Советского Союза в 1991 году. «Лунь» успели испытать, но он не участвовал в военных операциях.

При транспортировке в Дербент «Лунь» повредили, и сейчас он постепенно заполняется водой на пляже, где его оставили. Вытащить его из воды с помощью стальных тросов не получилось, а строительство парка в этом месте планируется завершить лишь в 2022 году.

Погасший свет. Маяк Анива на скале Сивучья

Маяк Анива — один из самых труднодоступных в мире. Он расположен на скале Сивучья на мысе Анива острова Сахалин. Высота башни маяка составляет 31 метр.

Маяк установили в 1939 году, автор проекта — инженер Синобу Миура. С 1990 года на маяке нет постоянных работников, до 2006 года он функционировал автономно, однако затем его забросили, и постройка была разграблена мародерами. Сейчас она постепенно разрушается под действием воды и ветра, и несколько лет назад сахалинцы обратились с петицией к властям с требованием защитить Аниву. Тогда сообщалось, что восстановительные работы начнутся в 2015 году, но этого не произошло. Теперь реконструкция запланирована на 2022 год.

Путь к маяку опасен — он стоит на небольшой скале, и по суше к нему не подойти, лодкам грозят сильное течение и отмели. Но несмотря на это, туристов привлекают виды и встречающиеся по пути косатки и дельфины. Получается неоднозначная ситуация: с одной стороны, туристы только ускоряют разрушение постройки, с другой — привлекают к нему внимание.

Главный дворец Instagram. Санаторий имени Орджоникидзе в Сочи

Строительство роскошного санатория началось в 1934 году, его контролировал комиссар по тяжелой индустрии Серго Орджоникидзе — именно в его честь назвали учреждение. Окончательно работы завершились в 1939 году.

Здравница состоит из девяти корпусов и больше напоминает дворец, чем лечебное учреждение, — в ней высокие потолки, колонны, лепнина и отделка, а на территории есть большой фонтан со скульптурами. «Орджоникидзе» был не просто визитной карточкой Сочи, но и вошел в историю советского кинематографа — в 1956 году там прошли съемки одной из сцен фильма «Старик Хоттабыч».

После распада СССР у санатория начались непростые времена — сначала здравница стала платной, а в 2010 году и вовсе перестала работать. С этого момента на территории начались экскурсии, туристы стали приезжать туда за красивыми фотографиями зарастающих лианами руин и бродящих по территории сочинских котов, но доступ в само здание им закрыт.

Местные жители не раз обращались к властям с просьбой реконструировать здание, и в апреле 2021 года стало известно, что санаторий все же отремонтируют. В июне 2021 года его закрыли для туристов.

«Это Финский, детка». Форты Кронштадта

Форты — это группа сооружений возле острова Котлин в Финском заливе, они были созданы указом императора Петра I для обороны Санкт-Петербурга в том числе от шведских кораблей. На сегодняшний день сохранились 19 построек, большинство из которых в заброшенном состоянии.

Проект укреплений разрабатывал лично император. Первым возведенным фортом был Кроншлот, он появился в 1704 году. Внешне сооружения могут отличаться друг от друга — дело в том, что их строительство велось вплоть до 1914 года. Наиболее основательно выстроена южная часть комплекса — он расположен на глубоководной территории, и эта часть залива считалась наиболее опасной.

Алексей Даничев / РИА Новости

На сегодняшний день форты утратили свою оборонную функцию, они включены в список ЮНЕСКО. Для посещения их открыли не так давно, но самостоятельно посещать сооружения не стоит из-за их состояния — лучше обратиться к опытному гиду, который еще и расскажет историю каждого из строений. Главное — не забыть теплую одежду! Даже в жаркий летний день ветра с Балтики пронизывают до костей, могут не помочь даже пледы, которые выдадут на корабле. «Это Финский, детка», — предупреждают питерцы.

Лечебница Алленберг

Заброшенная психиатрическая больница Алленберг — прекрасный образец немецкой архитектуры, сохранившийся в поселке Знаменск (бывший Велау) Гвардейского района Калининградской области. Больница работала с 1852 по 1940 год. На ее территории была своя ферма — там пациентов лечили сельхозработами.

В 1909 году в Алленберге произошла вспышка оспы, затем, уже в годы Первой мировой, пациентов убивали различные инфекции. Самое большое число пациентов в лечебнице было в 1929 году — 1400 человек.

Есть версия, что после закрытия больницы пациентов, считавшихся неизлечимыми, убили, а остальных передали родным и в другие клиники тогдашнего Кенигсберга. До 1945 года в больнице располагался гарнизон СС, а затем его передали Советской армии, превратив в войсковую часть. Изначально там базировался танковый полк, однако со временем на территорию лечебницы дислоцировали сразу четыре войсковые части.

В больнице несколько корпусов с одинаковым строением — это трехэтажные здания с подвалом и чердаком. Казармами для военных стали корпуса, в которых лежали пациенты клиники, а кирха превратилась в столовую и место для отдыха солдат.

В 2013 году части расформировали, и военные покинули корпуса Алленберга. На сегодняшний день строение разрушается, подниматься на верхушку кирхи опасно.

Маленькая Италия. Дача полковника Квитко

Дача полковника Квитко раскинулась в районе совхоза «Приморский» под Сочи, здание было построено в начале XX века, в 1916 году. Сооружение больше похоже на дворец, чем на обычный загородный дом.

Владельцем строения был полковник царской жандармерии и потомок знатного казачьего рода Андрей Валерьянович Квитко, а дача появилась благодаря его жене, итальянке Вере Дмитриевне Мартыновой — она захотела иметь замок как на родине. Кто является настоящим автором проекта — неизвестно. По одной из версий, его разработала сама Мартынова, по другой — сочинский специалист Алексей Будкин.

В замке часто бывали известные гости, в том числе певец Федор Шаляпин, а после революции — Дзержинский, Берия и даже Сталин. Супруги посещали замок только осенью и в свободное время гуляли по осенней аллее с видами на Черное море.После революции особняк перешел к государству, и Квитко с женой пришлось экстренно покинуть его и уехать в Италию. По одной из легенд, полковник собирался так спешно, что оставил на территории замка часть драгоценностей, которые до сих пор пытаются найти охотники за сокровищами.

podmoskovnye.ru

С того момента здание дачи использовали для разных нужд — в 1922 году она стала первой детской трудовой колонией имени Луначарского, а уже через два года ее занял пансионат «Красный штурм». С этим названием связана еще одна легенда: считается, что во время Гражданской войны в стенах дачи скрывалось несколько белых офицеров, которых вскоре нашли и расстреляли красные.

Позднее пансионат преобразовали в санаторий ГПУ, а во время Великой Отечественной войны в нем развернули госпиталь для раненых солдат. В 1956-м в «Красном штурме» открылся филиал санатория имени Дзержинского, а в 1960-1961-м — детский санаторий.

В конце 1980-х здание начали ремонтировать и сняли крышу, но средства закончились, и работы прекратились. В 1990-е дачу разграбили. Сейчас стены разрушенной усадьбы расписаны граффити, а в полах просторных помещений полно дыр.

Помимо легенд о драгоценностях вокруг дачи Квитко ходят и другие. Одна из них гласит, что певица Алла Пугачева хотела купить дом Квитко, но передумала, потому что ощутила его тяжелую энергетику.

Замок Золотого кольца. Усадьба Храповицкого

Усадьба полковника лейб-гвардии Владимира Храповицкого в Муромцеве Владимирской области больше похожа на нетипичный для средней полосы России средневековый замок с башнями, стрельчатыми окнами и зубцами на стенах. Строительство усадьбы закончилось в 1906 году, в ней был водопровод, канализация, электрическое освещение и даже телефон.

Комплекс находится в 40 километрах от Владимира. Всего во дворце Храповицкого было более 80 комнат, каждая из них имела особенную отделку: полы из наборного паркета, расписные потолки, стены и двери из полированного дерева. Для освещения использовали светильники в византийском стиле. Также в усадьбе были мраморные камины и большая коллекция картин, старинного оружия и рыцарских доспехов. У полковника была даже своя церковь с не менее роскошным убранством и иконами школы Васнецова.На участке были музыкальный и лодочный павильоны, пристань, водонапорная башня, музыкальная школа для одаренных детей-сирот и небольшой театр, ставший копией Мариинского в Санкт-Петербурге. Все постройки размещались на территории парка, в котором находился дендрарий с редкими деревьями и фруктовый сад.

После революции 1917 года Храповицкий добровольно передал государству свое имущество. С 1920 по 1927 год из усадьбы вывозили ценности, передавая их в музеи, в том числе ближайших городов. Однако вскоре усадьбу все же разграбили. Предположительно, это произошло в 1921 году после отъезда Храповицких в эмиграцию во Францию. В том же году в здании усадьбы организовали лесной институт, который позднее переформировали в техникум, затем территорию усадьбы сократили с 40 до 8 гектаров.

В 1959 году произошел пожар, который уничтожил усадебный театр. Пока в здании дворца был техникум, имение продолжали расхищать и перестраивать. Замок хотели реконструировать в 1970-х, но этого не произошло. В 1977 году техникум переехал в новые стены, и усадебные постройки оказались совсем заброшены. Церковь на территории усадьбы перешла в безвозмездное пользование Владимирской епархии РПЦ.

В 2012 году инициативные граждане обратились к властям с просьбой изменить статус усадьбы, чтобы начать ее восстановление, и через два года ее передали в оперативное управление Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, началось составление проекта реконструкции по обнаруженным чертежам 1970-х годов. На сегодняшний день в усадьбе проводятся экскурсии.

Пороховой погреб 13 на острове Русский

Это строение расположено на окраине поселка Экипажный на острове Русский во Владивостоке. Погреб — это часть Владивостокской крепости, комплекс из пяти подземных тоннелей. С южной стороны погреба есть одноэтажный кирпичный караульный дом и мастерская, а вдоль линии входов в него проложена узкоколейная железная дорога, и даже сохранилась вагонетка.

Погреб был построен в 1912-1915 годах, по прямому назначению его использовали вплоть до 2000-х, однако в 2009 году забросили — военным приказали покинуть остров из-за подготовки к предстоящему саммиту АТЭС (2012 год). С него сняли охрану, и началось мародерство.

В 2010 году объект частично передали в ведомство министерства культуры, сейчас это часть музея-заповедника «Владивостокская крепость». Однако известно, что в основном погребом занимались энтузиасты и местные жители. Результатом их работы стал музей, одной из первых экспозиций которого была коллекция клейменных кирпичей Святослава Булавко, местного члена Русского географического сообщества, который давно занимался историей крепости.

Внутри тоннелей есть каток и тир, но посещать их можно при одном условии — не курить и не пить алкоголь. В теплое время года на территории погреба проводятся разные культурные события.

Левиафан. Кладбище кораблей в Териберке

Кладбище кораблей находится в селе Териберка Мурманской области. Считается, что оно появилось там в конце 1960-х годов, когда районный центр перенесли в Североморск — из-за этого рыбный промысел в Териберке постепенно сошел на нет. Власти перестали финансировать флот, а корабли вместо ремонта стали оставлять просто у берега.

Туристы едут в Териберку за эффектными фотографиями в стиле фильма «Левиафан». Полуразрушенные судна идеально вписались в пейзажи далекого северного побережья.

«Катушки Теслы». Испытательный стенд в Истре

Похожая на декорации фантастического фильма и прозванная «катушками Теслы» конструкция — это комплексный открытый ультравысоковольтный испытательный стенд. Он был построен в 1970-е годы, но после распада Советского Союза установку забросили, она осталась ржаветь на открытом воздухе. Сейчас же стенд принадлежит научно-исследовательскому центру Всероссийского электротехнического института (ВЭИ).

Истринский стенд не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Стенд ошибочно называют «катушкой Тесла», однако на самом деле он не имеет к этому ученому никакого отношения: в нем использован генератор Маркса, который позволяет получать импульсное напряжение от десятков киловольт до десятка мегавольт.