Где отдохнуть в России осенью

Осень — самое подходящее время для очередного отпуска. Это время, когда небольшие дожди сменяются палящим солнцем, а зеленые макушки деревьев становится золотыми. "Рамблер" расскажет о местах России, которые отлично подходят для осеннего отдыха.

Алтай

В это время озера и реки Алтая уже постепенно начинают покрываться льдом, однако при этом днем еще сохраняется плюсовая температура. Осенью довольно популярны пеших походы и поездки на квадроциклах по просторам Алтая. Первый вариант больше подходит для любителей активного отдыха с палатками и рюкзаком за плечами. Также передвигаться можно верхом. Обычно на Алтай приезжают не только посмотреть на местные достопримечательности, но и за тем, чтобы вдохновиться невероятными видами и наполниться энергетикой живописных мест.

Карелия

Осень в Карелии начинается с конца августа. Некоторые приезжают в это место для уединения, другие за рыбалкой, а третьи — за походом, иногда и за грибами. А любителям активного отдыха местные жители рекомендуют попробовать джип-тур или сафари на квадроциклах по старинным карельским деревням с ночевками в палатках или на базах отдыха.

Адыгея