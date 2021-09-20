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Где отдохнуть в России осенью

Мария Иглина
33 минуты назад

Осень — самое подходящее время для очередного отпуска. Это время, когда небольшие дожди сменяются палящим солнцем, а зеленые макушки деревьев становится золотыми. "Рамблер" расскажет о местах России, которые отлично подходят для осеннего отдыха.

Где отдохнуть в России осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Алтай

В это время озера и реки Алтая уже постепенно начинают покрываться льдом, однако при этом днем еще сохраняется плюсовая температура. Осенью довольно популярны пеших походы и поездки на квадроциклах по просторам Алтая. Первый вариант больше подходит для любителей активного отдыха с палатками и рюкзаком за плечами. Также передвигаться можно верхом. Обычно на Алтай приезжают не только посмотреть на местные достопримечательности, но и за тем, чтобы вдохновиться невероятными видами и наполниться энергетикой живописных мест.

Карелия

Осень в Карелии начинается с конца августа. Некоторые приезжают в это место для уединения, другие за рыбалкой, а третьи — за походом, иногда и за грибами. А любителям активного отдыха местные жители рекомендуют попробовать джип-тур или сафари на квадроциклах по старинным карельским деревням с ночевками в палатках или на базах отдыха.

Адыгея

Сентябрь в Адыгее считается летним месяцем, поэтому в это время там по-настоящему тепло. В целом, в Адыгее достаточно комфортно отдыхать в любое время года. Экскурсии, конные прогулки, скалолазание, джиппинг, рафтинг, горный трекинг — все это можно попробовать и не только. Некоторые из перечисленных видов отдыха можно захватить даже за один день. А одно из самых популярных направлений — горы Западного Кавказа.

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