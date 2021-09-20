Многие уверены, что после закрытия бархатного сезона и до первого снега в сочинский район туристам лучше не приезжать. На самом деле и в межсезонье там есть, чем заняться. Туристы приезжают туда круглодочино, а в конце сезона там можно застать неплохие скидки, поэтому поездка в Сочи в октябре может стать выгодной и интересной, если знать, куда идти.

На самом деле в Сочи есть и другие достопримечательности помимо набережной и гор, хотя и это тоже стоит включить в свой маршрут. "Рамблер" рассказывает, что смотреть в Сочи в октябре.

Видео дня

Эксперты советуют выбирать первую половину октября, чтобы не застать дожди, но и во второй половине месяца можно хорошо отдохнуть. Днем средняя температура воздуха в Сочи составляет +20 градусов, а вечером +10, поэтому все прогулки на свежем воздухе советуем ставить в первую половину дня.

Дендрарий

Возможно вам это покажется странным, но дендрарий в Сочи действительно лучше смотреть в октябре в безоблачную погоду. Если нет дождя, то вы можете спокойно прогуляться по верхнему парку. Дело в том, что летом тут жарко даже в тени деревьев, а осенью можно спокойно гулять пешком вверх и вниз, так как дендрарий расположен на горе.

Кроме того, в жару все животные парка прячутся в своих домах и не хотят вылезать к посетителям. А они тоже являются важной достопримечательностью дендрария.

На самом деле там действительно есть, что посмотреть. Вы можете спокойно прогуляться и насладиться красотой природы, а также посмотреть растения, привезенные из разных уголков планеты.

Олимпийский парк

Адлерский район славится своей длинной набережной по которой приятно гулять. На ней расположился Олимпийский парк, построенный для проведения Олимпиады в 2014 году. Днем езжайте туда на самокатах по набережной, а вечером приходите смотреть на шоу фонтанов. Здесь есть несколько катков, картинг, автодром.

На территории Олимпийского парка есть музейный центр, в котором есть три экспозиции: Музей Теслы, музей Леонардо и музей СССР. Больше всего экспонаты подойдут для детей, но взрослым тоже понравятся интерактивные объекты.

Где лучше смотреть горы

Советуем ехать по популярному маршруту на Красную поляну или попробовать добраться до горы Ахун. В первом случае советуем вам потеплее одеться, так как температура на вершине горы очень низкая. При этом не брезгуйте кремом от загара, так как ультрафиолет там очень опасен.

На самом деле многие опытные туристы говорят, что в горы лучше всего ехать осенью. Там гораздо меньше людей, а растительность играет новыми красками. На Красной поляне есть куча различных активностей, например, советуем хотя бы раз прокатиться на родельбане.

До горы Ахун добраться гораздо тяжелее, так как дорога ведет в самые горы по серпантину. Зато в этом районе есть смотровая площадка с потрясающим видом на горы, а оттуда можно дойти и посмотреть на знаменитые Агурские водопады.

Шоппинг

Вы удивитесь, но в дождливую погоду все-таки советуем вам заглянуть в один из местных торговых центров. Дело в том, что во многих магазинах и аутлетах Сочи остается большое количество нераспроданных товаров по низким ценам. Спрос на них не так велик, как в Москве, а в Сочи привозят вещи почти такими же партиями, как и в другие города России. Город-курорт не стоит списывать со счетов, попробуйте попытать удачу в местных магазинах.