Бандитские города: куда точно не стоит ехать в октябре

Внутренний туризм ничуть не теряет своей актуальности, лишь все боль набирая обороты. Казалось бы, что самым опасным для путешествий городом является Москва. Ведь в столице огромное население, а значит и шанс попасть в передрягу выше. Но на самом деле она находится на 112 месте по уровню преступности. Поэтому "Рамблер" расскажет о тех городах, куда не стоит ехать отдохнуть в октябре, чтобы не подвергать себя лишний раз риску.

Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны" Кадр из сериала "Реальные пацаны"

Нижний Новгород

Наверняка вас может удивить присутствие этого города в списке, ведь он является очень популярным среди туристов. Но в реальности дела обстоят не слишком гладко. Высокий уровень жизни в Нижнем Новгороде привлекает огромное количество мигрантов из ближнего зарубежья. Собственно, именно они и являются виновниками больше 80% всех совершенных преступлений. Поэтому лучше отказаться от осенней поездки в этот город, как минимум, потому что на улицах начинает рано темнеть.

Пермь

Бандитский город довольно комично представлен в популярном российском сериале "Реальные пацаны". Но несмотря на весь юмор, ситуация в Перми отражена довольно реально. Уже восьмой год подряд она занимает лидирующую позицию в рейтинге самых преступных мест страны. Администрация города активно пытается бороться с этим, развивая культурный и спортивный досуг молодежи, но все тщетно. Большинство так и продолжают сидеть в подъездах, воровать на улицах и дебоширить.

Тюмень