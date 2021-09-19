Осенний отпуск с детьми: теплые направления без визы

В конце октября начинаются школьные осенние каникулы — идеальное время, чтобы сблизиться с детьми и отправиться на теплый курорт. Туристический поток осенью ослабевает, и агентства привлекают путешественников низкими ценами, горящими путевками и тарифами «все включено». Вот несколько идей, куда можно отправиться с детьми без визы.

Направления без визы

Турция. В середине осени на турецких курортах идеальная погода — от +26°С до 33°С. Вода теплая в море теплая, большинство отелей оборудованы специальными бассейнами для детей, во многих до сих пор работают аниматоры.

Египет. Одна из немногих стран, где осенью туристический поток не уменьшается, а даже увеличивается. Летом в Египте страшный зной в +35-40°С — такая жара опасна для детей. Зато осенью море прогревается до +26-27°С, воздух — до +28-30°С. Детям особенно понравится дайвинг, экскурсии по пустыне и развлечения внутри отеля.

Тунис. Для прибывающих отдельно нужен ПЦР-тест и 10-дневный карантин, но туристы по пакетным турам карантин не проходят. Климат осенью похож на египетский, очень теплое море.

Абхазия. Вариант для тех, кто не любит купаться и хочет сэкономить. Средняя температура в октябре — +18-20°С, однако ночью холодает, может понадобиться обогреватель. Купаться можно в теории, однако вода уже холодная. Тем не менее, страну точно стоит посетить: там дешево, отличная еда, легко добраться (около 2 часов на автобусе от Сочи) и нет языкового барьера.

Албания. До конца 2021 года Албания ввела безвизовый режим для россиян — этим надо пользоваться. Страна омывается Адриатическим и Ионическим морем. Средняя температура воздуха в октябре — +27-30°С, воды — +20°С.